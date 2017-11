La reforma tributaria no incluirá aumento de impuestos al vino y espumantes

Política Pasó a un cuarto intermedio la reunión de Macri con Gobernadores

Acabo de terminar una reunión privada con el presidente @mauriciomacri quien me confirmó que el vino y el champagne no van a tener impuesto internos — Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo) 9 de noviembre de 2017

Política Buenos Aires retirará el reclamo ante la Corte por el fondo del Conurbano

Por decisión del presidente Mauricio Macri no se incluirá en la reforma tributaria que propone el Gobierno nacional el aumento de los impuestos internos al vino y a los espumantes.El propio Cornejo había adelantado a través de su cuenta de Twitter el resultado del encuentro con Macri en la Casa Rosada."Acabo de terminar una reunión privada con el presidente @mauriciomacri, quien me confirmó que el vino y el champagne no van a tener impuesto internos", sostuvo el Gobernador mendocino.