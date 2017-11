Buenos Aires retirará el reclamo ante la Corte por el fondo del Conurbano

El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, anunció hoy que se está negociando con los gobernadores cubrir "de manera gradual el reclamo de Buenos Aires" en relación al Fondo del Conurbano y a cambio la Provincia gobernada por María Eugenia Vidal retirará el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.El ministro del Interior reveló que en la reunión con los gobernadores "se presentó una solución al problema del Fondo del Conurbano Bonaerense", que "no afecta los recursos de las provincias" y que -según dijo- "fue recibido de manera satisfactoria" por los mandatarios provinciales.

"La Provincia acepta retirar el reclamo en la Corte con una solución gradual del tema del fondo (del Conurbano) y las provincias no se verán afectadas. La diferencia (en el financiamiento) la cubrirá mayoritariamente el gobierno nacional", anticipó Frigerio el funcionario en conferencia de prensa tras la reunión que mantuvo el presidente Macri con la mayoría de los gobernadores del país.Esta semana, en el marco de la discusión en torno al Fondo del Conurbano, Vidal mantuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, algo que había generado algunos comentarios entre el resto de los Gobernadores, ya que temían que un fallo favorable a la provincia bonaerense significara una quita de recursos para el resto de los distritos.Sin embargo, con este acuerdo entre Vidal y el Gobierno nacional, se enfría el potencial conflicto alrededor del reclamo bonaerense por la actualización del límite de $650 millones que pesa sobre ese fondo, algo a lo que las provincias se resistían porque consideraban que existía la posibilidad de resignar dinero. Es que, por ejemplo, si en 2014 no hubiera existido ese tope, en vez de $650 millones, la provincia hubiera recibido $26.388 millones, dinero que hubieran dejado de percibir el resto de las provincias.El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano se creó en 1992, a través de la Ley 24.073, por lo cual la provincia de Buenos Aires percibía el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, pero en 1996, por medio de la Ley 24.621, se estableció el tope de $650 millones anuales, que se mantiene desde esa época para el principal distrito de la República. Tras la crisis de 2001-2002, la inflación y las sucesivas devaluaciones, el Fondo se fue diluyendo, y dejó de ser una pate significativa del presupuesto bonaerense.En agosto del año pasado, la gobernadora Vidal presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la demanda por una actualización del Fondo del Conurbano. En la presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia, el Estado provincial pretende declarar inconstitucional el art. 104 inc. b) de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, en la parte que establece el tope.La declaración de inconstitucionalidad permitiría a la provincia de Buenos Aires percibir el 10% de lo recaudado por el impuesto a las ganancias, sin el tope de $ 650 millones anuales. Para dimensionar el alcance del reclamo, por el impuesto a las ganancias se recaudó en el 2014 $ 263.880 millones (10% $ 26.388 millones); en el año 2015 $ 381.463 millones (10% $ 38.146 millones); y en el año 2016 se estima $482.000 millones (10% $ 48.200 millones).