Trabajadores de la Secretaría de Energía suspenden medidas de fuerza

"La designación del ingeniero González como nuevo titular de la Secretaría de Energía es vista con buenos ojos por parte de los empleados del sector", expresó el delegado de ATE en el área, Miguel Zapata.



Tras recordar "las innumerables veces que hemos explicado a los funcionarios y la opinión pública en general sobre nuestro trabajo y sobre que el mismo tendría que ser enmarcado en una legítima e indiscutible actividad eléctrica", el trabajador de la Secretaría remarcó: "Nos motiva pensar que el actual titular de Enersa sabrá comprendernos".



Además aseguró: "No dudo que juntos podremos encontrar el camino para hacer más eficiente aún nuestra misión de llevar la energía tanto eléctrica como gasífera, a cada rincón de nuestra provincia". De este modo se promoverá "no sólo la igualdad de oportunidades, sino el desarrollo de innumerables emprendimientos productivos que redundará en mano de obra y en el crecimiento sostenido del campo entrerriano", afirmó.



Por último comentó que por el momento mantendrán suspendidas las medidas de fuerza en reclamo de la normalización de contratos. "Estamos sin medidas a la espera del funcionario y sus nuevas directivas", señaló.



Vale recordar que luego de que el gobernador Gustavo Bordet aceptara la renuncia de Raúl Arroyo al frente de la Secretaría de Energía, se informó que el ingeniero González ocupará ese cargo, al tiempo que seguirá estando en Enersa, pero no percibirá remuneración como Secretario. (APF)