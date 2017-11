Bordet, con empresarios mundiales: "Hay buenas perspectivas de inversión"

"Son muchas y muy buenas las perspectivas de inversión y desarrollo que se abren para Entre Ríos" afirmó el gobernador Gustavo Bordet luego de la reunión con 20 empresarios mundiales durante la misión a Estados Unidos que encabeza el presidente Mauricio Macri junto a gobernadores y legisladores."Tomamos contacto con empresarios líderes de todo el mundo con quienes pudimos intercambiar, dar a conocer las características socioceconómicas y productivas de la provincia, y en base a ello las múltiples posibilidades de inversión y desarrollo productivo que tiene Entre Ríos", explicó Bordet. También se reunió a solas con el presidente de Coca Cola para América Latina, Alfredo Rivera, y el presidente Mauricio Macri."Nuestra provincia es terreno fértil para inversiones que van desde la producción primaria, como aquellas de tipo industrial y de servicios, como el turismo que representa una actividad estratégica de gran proyección en Entre Ríos", remarcó el mandatario y señaló el carácter "estratégico" de estas inversiones para generar "trabajo de calidad".En ese sentido, Bordet resaltó que "la provincia lleva adelante un plan de obras tendiente a dotar a nuestra producción de la infraestructura necesaria para su transporte y comercialización", y dio el ejemplo de "la reactivación portuaria: hoy en Entre Ríos logramos reactivar dos de sus tres principales puertos, como son Diamante y Concepción del Uruguay, que luego de muchísimos años vieron llegar buques de gran calado con todo el impacto positivo que tiene en las comunidades"."Además nos encontramos muy cercanos a la licitación de la explotación del muelle continental del Puerto Ibicuy, donde realizamos un importante trabajo de recuperación y refuncionalización", indicó Bordet y puso de relieve "el equipamiento del puerto de Concepción del Uruguay que permite exportar productos bajo cadena de frío". "Somos provincias productoras que necesitamos sacar más rápido nuestros productos al mundo", insistió.Por otra parte, el mandatario subrayó "el clima de diálogo y consenso que prima en Entre Ríos y que permite encarar de manera colaborativa los problemas articulando entre el sector público y el privado", y subrayó "la continua mejora en la calidad del gasto público que nos permite volver más dinámico y eficiente el Estado y reducir sostenidamente el déficit".En ese sentido, Bordet resaltó la posibilidad de dialogar a solas con el presidente, Mauricio Macri, y el director de Coca Cola para América Latina, Alfredo Rivera: "Tenemos que estar preparados para los desafíos que nos presenta el mundo actual. La competitividad creciente, la trasnacionalización de los mercados y fundamentalmente el cuidado del ambiente son elementos que no podemos perder de vista, a lo que nosotros le queremos agregar la protección de nuestros productores, de las economías regionales de la provincia que por suerte son muchas y muy diversas, de las pymes y del trabajo entrerriano"."De la misma manera que Entre Ríos ocupó en el siglo XIX un lugar preponderante para la radicación de cientos de familias de todas partes del mundo, hoy nuestra provincia es mirada con entusiasmo, porque posee una ubicación estratégica en el corazón del Mercosur, porque cuenta con dos formidables ríos que le dan vida y vías de transporte, un sistema impositivo y de estímulos para la inversión productiva muy favorable y porque tenemos un muy buen nivel educativo y tecnológico que constituyen condiciones auspiciosas para la instalación de industrias, emprendimientos turísticos, etcétera", añadió el mandatario entrerriano.Bordet realizó declaraciones luego de participar junto a la delegación argentina del desayuno que ofreció Peter Tichansky, el presidente del Business Council International Understanding (BCIU), la oficina de diplomacia comercial de Estados Unidos en el Carlyle Hotel de Manhattan.En ese marco dialogaron con 20 dirigentes de empresas mundiales, entre las que se encontraban el presidente de la megacervecería ABInbev, Carlo Brito, Alfredo Rivera (Coca Cola Latinoamérica), Hank Greenberg (C.V. Starr & Co), Doug Peterson (Standard & Poors Global), Martin Sorrell (WPP), Blair Effron (CenterView Partners), Stu Bergman (Warner Music International), John Campion (APR Energy), John Doyle (Marsh LLC), Shingo Ueno (Sumitomo Corporation Americas Group), Rolando Bunster (InterEnergy Holdings), Rob Speyer (Tishman Speyer Global Real Estate), Andy Lew (Brooks Brothers), Dan Schultz (Sikorsky Lockheed Martin), Chuto Zulueta (Eli Lilly International), Steven Levy (Kamber Enterprises), Elliot Smerling (Smerling Financial Group), Ken Moelis (Moelis & Co), Ed Matthews (Starr Companies), Peter Tichansky (BCIU) y Saul Rotzstain (BCIU).Además del presidente Mauricio Macri, integran la delegación el ministro de Finanzas, Luis Caputo; los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, de Santa Fe, Miguel Lifschitz y de Córdoba, Juan Schiaretti; los senadores Federico Pinedo y Rodolfo Urtubey; y los diputados Facundo Garreton, Mario Negri, Nicolás Massot, Diego Bossio, Luciano Laspina y Marco Lavagna.Por último, Bordet retornará al país el miércoles y el jueves participará junto al resto de los gobernadores de la reunión convocada por el presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos donde se abordarán temas como la distribución de los fondos coparticipables y otros aspectos de la relación de Nación y provincias.