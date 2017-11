Foto: La CGT rechazó 14 artículos de la propuesta de reforma laboral

La CGT y el Gobierno pusieron en marcha las rondas de reuniones de equipos técnicos para repasar el proyecto de ley de reforma laboral y evaluar cambios en 14 artículos que la central rechazó, entre ellos los que modifican el cálculo de las indemnizaciones, limitan las horas extras e iguala la jerarquía del empleador y el empleado.



Al respecto, el Consejo Directivo de la central obrera se pronunciará definitivamente el próximo jueves sobre estas negociaciones.



Los abogados de la CGT se reunieron con funcionarios del Ministerio de Trabajo en la sede de Alem al 600 para realizar el repaso punto por punto del borrador que contiene más de un centenar de artículos.



Hasta ahora, la central obrera advirtió que tal como está el proyecto no iba a contar con su aval, aunque está dispuesta a negociar cambios y, si existe acuerdo, apoyar una ley consensuada.



"En esta reunión técnica avanzaron y hay consenso en varios puntos, pero hay 14 artículos en los cuales no hay todavía un acuerdo. Hay diferencias en esas cuestiones específicas, pero se avanzó un poco", señalaron a NA tras el encuentro fuentes del Ministerio de Trabajo.



En ese marco, trascendió que el Gobierno podría rever el punto que casi iguala la jerarquía del empleado y el empleador, que generó un fuerte rechazo de los gremialistas, que apuntan también a que se modifique el punto que propone calcular las indemnizaciones sin tomar en cuenta el aguinaldo las horas extras y otros ítems, como además el que establece limitar las horas extras con la creación de un "banco de horas".



Por otro lado, hay puntos que la central obrera ya anticipó que acepta, como el del blanqueo laboral mediante la condonación de la deuda de los aportes que deberían haber hecho los empresarios; el de la capacitación laboral permanente y el de la extensión de las licencias por paternidad.



"Están de acuerdo con el blanqueo, las licencias, las prácticas formativas, y en la agencia de tecnología médica. Y también hay temas en los que había menor consenso y en eso están tratando de avanzar", señalaron fuentes de la cartera laboral.



Por su parte, voceros gremiales indicaron a NA: "Todo lo que se está hablando y negociando en esta reuniones técnicas va a ser analizado políticamente en la reunión del Consejo Directivo de la CGT y ese día habrá un pronunciamiento".



La reunión del Consejo Directivo será este jueves desde las 13:00 en la sede de Azopardo al 800, donde el triunvirato que encabezan Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto al resto de la veintena de integrantes de la conducción de la central obrera, evaluará los resultados de las reuniones técnicas.



Aún no se sabía si asistirán al encuentro los dirigentes del sector moyanista, que no vienen participando de los encuentros con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y se dedicaron en los últimos días a disparar munición gruesa contra el proyecto, con una postura bien diferenciada de la del triunvirato, los gordos y los independientes, más propensos a la negociación.



Luego de la reunión de Consejo Directivo, la CGT prepara encuentros con los gobernadores y los bloques legislativos del PJ para acordar una estrategia tendiente a dar curso o bien bloquear el tratamiento del proyecto de reforma laboral, de acuerdo a los resultados de la negociación con la Casa Rosada.