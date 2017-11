Grimalt quedó al frente del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva

Política Siguen los cambios en el equipo del gobierno entrerriano

Desde el viernes Lucy Grimalt está al frente del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva dependiente de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de Entre Ríos.La flamante funcionaria, que ya se había desempeñado en esta área, llegó procedente de la Dirección de Educación Especial del CGE adonde recaló luego de ser la delegada provincial del Inadi."Es volver al primer lugar, tengo los mismos compañeros de trabajo", describió Grimalt y comentó que su designación era algo que ya estaba previsto: "Se fue dando la coyuntura, ya estaba planteada la convocatoria y como siempre digo, éste es el lugar desde donde mejor puedo contribuir a los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y como trabajadora, que es en lo primero que me reconozco, como trabajadora del Estado", expresó."Está muy claro cuáles son los objetivos de política sanitaria que tiene la Ministra de Salud Sonia Velázquez, y en este sentido hay una problemática específica que es la mortalidad materna. Es un problema que existe y para el cual se están planificando para que se vayan implementando distintas estrategias", informó."En ese marco - continuó Grimalt - los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales y lo son desde todo punto de vista, no solamente en la promoción sino también en medidas efectivas como puede ser el 'Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo' (ILE)' para que efectivamente se garanticen los derechos", afirmó.En diálogo con APF, la titular del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva señaló que desde su creación, la Nación en conjunto con el Plan Remediar distribuye un botiquín de salud sexual y reproductiva."Si Nación avisa con tiempo necesario que no podrá cumplir con la provisión, Entre Ríos acude con fondos propios, pero en ningún momento en lo que va del 2017 ha informado Nación de que no podrá abastecer con anticonceptivos pero es lo que ocurre en este momento en donde hay faltante", admitió."En esas giras que hace Nación con medicamentos y que abastece en Entre Ríos a 200 efectores de salud no está viniendo el botiquín a lo que Nación aduce que hubo distintos problemas", reveló.Hoy, ya acabadas las reservas, la ministra Velázquez está en Buenos Aires trabajando en el tema que "preocupa", afirmó Grimalt: "Sabemos lo que significa que se corte un tratamiento en caso de mujeres que deciden no quedar embarazadas", sostuvo.