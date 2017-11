Dujovne recibirá a gobernador de Mendoza y viñateros: buscan desactivar impuesto

Foto: Nicolás Dujovne y Alfredo Cornejo.

El proyecto de Reforma Tributaria que fuera presentado la semana pasada contempla el incremento de impuestos internos al vino, las bebidas espumantes y la cerveza. Pero quienes hicieron escuchar fuerte su reclamo fueron justamente los viñateros mendocinos a través dela voz de su gobernador Alfredo Cornejo.



No casualmente este lunes Cornejo se reunió con el ministro Rodolfo Frigerio, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal acompañada de su ministro de Economía, Hernán Lacunza, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales. También participaron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, Alejandro Caldarelli, secretario de Relaciones con las Provincias y Paulino Caballero (subsecretario de esa área). Tanto los ministros coordinadores Gustavo Lopetegui y Mario Quintana se hicieron un momento para participar del encuentro.



Más allá de conversar sobre algunos aspectos de la reforma tributaria, en particular los impuestos internos, también se hablaron temas de gestión como las obras públicas. Sin embargo, una de las primeras conclusiones importantes de este encuentro es que se acordó que el gobernador de Mendoza y los miembros de la industria vitivinícola mantendrán una reunión con Dujovne donde justamente se evaluará la situación del sector.



Al respecto, y quizás para acotar las expectativas del encuentro en el gobierno afirman que "el ministro de Hacienda nunca confirmó que se vaya a dar de baja el impuesto al vino". Es más sostienen que "hasta que no se dialogue con el gobernador y los sectores, no se tomará ninguna decisión".



Cabe recordar que en el proyecto de Ley de Reforma Tributaria se propone que una alícuota del impuesto interno a los vinos y sidras que pasará de 0 a 17%; cervezas del 8 al 17% y el de la champaña de 0 a 17%.



El miércoles comenzará la reunión cuando se vean en el despacho de Dujovne los viñateros y podrán saber si sus reclamos tienen eco o el proyecto presentado no admite muchos cambios.



En tanto, los productores de electrónicos de Tierra del Fuego serán recibidos por el Gobierno en una fecha a definir. Se estima que podría ser esta semana, antes del jueves, cuando el presidente Mauricio Macri tiene prevista una reunión con gobernadores.