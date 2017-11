Caso Maldonado: El juez asegura que la investigación "no" está cerrada

El juez federal Gustavo Lleral, a cargo de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sostuvo que no está cerrada la investigación porque se está esperando "el resultado pericial completo" y consideró que "un juez nunca debe tener una hipótesis preferida"."No", respondió el juez en declaraciones a la prensa cuando se le consultó sobre si consideraba que la investigación estaba cerrada."Se está aguardando la llegada de los resultados al cuerpo médico forense de la Corte y allí tenemos el resultado pericial completo. Había que esperar dos semanas para que lleguen los informes y estamos a término", señaló enseguida."Todos estos informes tienen que ser entregados en el cuerpo médico y también convocados los peritos de parte para que participen del cierre del acto perital", agregó sobre el proceso formal que debe seguirse.Ante la pregunta de qué hipótesis era la que él más consideraba, Lleral respondió que "un juez nunca debe tener una hipótesis preferida"."Se están recolectando todas las pruebas para verificar los hechos que eso es lo primero que tiene que hacer un juez instructor, ver si esos hechos están probados", indicó."Aquí ya tenemos un plafón probado que es la muerte de Santiago Andrés Maldonado, quien fue hallado en el río Chubut; a partir de ahí todas las hipótesis están abiertas", explicó.El juez agregó que no tiene ningún pedido de cambio de carátula en la causa, calificada hasta ahora como "desaparición forzada" por pedido de la fiscal del caso, Silvina Avila."No hay ningún pedido concreto y tampoco la carátula de un expediente modifica los hechos, los hechos están independientemente de la carátula que tenga", dijo Lleral.En cuanto a todas las versiones periodísticas sobre un supuesto testigo E, que habría aportado datos sobre la desaparición del joven, informó que "la Fiscalía ha pedido la averiguación de los datos personales de una persona y le hemos hecho lugar".Sobre la veracidad de sus dichos, señaló que "no lo puede evaluar ningún juez (si el testigo) no ha declarado de esa manera dentro del expediente o del proceso judicial".Además, se lamentó porque "se habla tanto sobre esto públicamente y muchas veces sin saber".Sobre las causas finales de la muerte, señaló que está "pendiente de conclusión con los exámenes complementarios de la autopsia", pero adelantó que va a llevar su tiempo.