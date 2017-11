Investigan al director del penal de Paraná tras confuso hecho con su hermano

Política Reunión de autoridades por una situación con el director del Penal de Paraná

El director de la Unidad Penal nº1 de Paraná, Octavio Ifrán, quedó señalado por un confuso hecho que fue reproducido en una nota periodística del diario Clarín. En dicha publicación, se indicaba que el funcionario penitenciario, había intentado hacer "zafar" a su hermano, Daniel, de la captura de la Policía Federal durante el control realizado para ingresar al partido entre Patronato y Boca que se jugó el pasado 11 de octubre en la ciudad de Paraná.Durante el ingreso al partido Patronato - Boca, veedores del programa "Tribuna Segura" que controlaban al público que ingresaba a la cancha detectaron que Daniel Ifrán era buscado por violencia de género, por amenazas y golpes a su ex esposa.La orden de detención se detectó cuando entraba al estadio Presbítero Grella. Al momento de la detención, lo acompañaba el propio jefe carcelario, Octavio Ifrán. Siempre según la publicación de, Ifrán se presentó, saludó a los policías presentes e intentó convencerlos de que su hermano "ya había resuelto sus cuentas con la Justicia" Tras el escándalo, nueva ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, decidió tomar cartas en el asunto y citó al director del Servicio Penitenciario de la provincia, José Luis Mondragón, "a fin de evaluar la situación" respecto del hecho."Nos reunimos con la ministra Rosario Romero y con el Secretario de Justicia, Pablo Biaggini, y en el marco de esa reunión,"Se me ha ordenadoen la nota periodística y finalizar esto, de la manera más adecuada y con las certezas necesarias", remarcó el director del Servicio Penitenciario de la provincia.y agregó que "cabe recordar que esto ocurrió el 11 de octubre, por lo que va a llevar unos días y luego de ello, me presentaré nuevamente ante la ministra Romero para dar cuenta de los resultados de la investigación", anticipó.Mientras se desarrolla la investigación, Ifrán no estará al frente de la Unidad Penal Nº1 de Paraná.AMPLIAREMOS