Diputados sesionan este martes y abordarán varios proyectos en comisión

Los diputados entrerrianos sesionarán este martes a las 18, aunque todavía no se dio a conocer el temario.



Ese mismo día, la Cámara Baja tendrá una nueva integrante, ya que la exsenadora provincial Esther González, oriunda de Feliciano, ocupará la banca que deja Rosario Romero, recientemente designada Ministra de Gobierno.



Por la mañana habrá varias reuniones de comisión. A las 8:30 se reunirá la Comisión de Salud Pública para tratar temas pendientes y a las 9:30 hará lo propio la Comisión de Tierras para tratar dos proyectos: por un lado, tratará una iniciativa que deroga la legislación actual sobre siembra en banquinas y propone que "se otorguen permisos precarios para el aprovechamiento de las zonas marginales de las rutas y caminos no asfaltados de la red provincial".



Por otra parte tal comisión tratará un proyecto por el que "se dispone la remoción y eliminación de todos los materiales elaborados con mineral de amianto o asbesto en cualquiera de sus manifestaciones, en todos los edificios e instalaciones públicas y privadas de la provincia".



En tanto, a las 11 se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales con el fin de abordar una iniciativa que apunta a reglamentar las herramientas de participación popular consagradas en la Constitución provincial: Iniciativa Legislativa Popular, Consulta Popular vinculante o Referéndum, Consulta Popular no Vinculante o Plebiscito y Audiencias Públicas.



También tratará un proyecto vinculado a las funciones de la Fiscalía de Estado y además una iniciativa por la que se regula el instituto de audiencia pública previsto en el artículo 51 de la Constitución Provincial, como instancia de participación en el proceso de toma de decisiones administrativas y/o legislativas, y otro que incorpora al artículo 51º de la Ley 8.369 de Procedimientos Constitucionales el inciso Bis.



El miércoles



Los diputados también se reunirán en comisión el miércoles. A las 9 se llevará a cabo la de Legislación Agraria que tratará un proyecto que establece "la adhesión de Entre Ríos a la ley nacional Nº 27.264 por la cual se instituye con carácter permanente el programa de recuperación productiva, regulando lo atinente al fomento de las inversiones, financiamiento y tratamiento impositivo especial para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas".



También, según la información a la que accedió esta Agencia, se tratará una iniciativa sobre sistemas de producciones agroecológicas y otra por la que la Provincia adhiere al Título III "Fomento a las Inversiones" de la Ley Nacional Nº 27.264 (Programa de Recuperación Productiva)".



Además los diputados que integran la Comisión de Legislación Agraria también tratará un proyecto por el que Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional Nº 27.348 complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo.



Ese mismo día, pero a las 10 se reunirá la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deportes. Los legisladores que la integran tratarán un proyecto para "garantizar la impartición de la educación alimentaria nutricional en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos".



También abordarán una iniciativa por la que se dispone la protección, preservación, promoción y desarrollo de los artistas entrerrianos, sus producciones individuales o grupales, procurando el reconocimiento del artista como productor de elementos materiales y espirituales de significación cultural".



La declaración como patrimonio histórico-cultural de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de Nogoyá, también está entre los proyectos a tratar. También otro por el que se declara Monumento Histórico y Patrimonio Arquitectónico provincial al predio y edificio que componen el denominado "Casa Salvarredy", ubicado en la intersección de calles Bolívar y Sarmiento de la ciudad de Chajarí.



Finalmente se tratará un proyecto que propone rescatar, proteger y promocionar la cultura tradicional entrerriana. (APF)