Unión Ciudadana Entre Ríos se reunió en Villaguay y cargó contra Macri

El sector kirchnerista que capitanea el diputado nacional Jorge Barreto, se reunió este viernes en Villaguay y emitieron un duro documento. Llamaron "a los legisladores nacionales del peronismo a que cumplan con el fiel mandato de las urnas y votar en defensa de los derechos e intereses de todos los entrerrianos".

Arremetieron además por "la utilización del Poder Judicial" y denunciaron "la defunción del Estado de Derecho" en clara relaciòn a las detenciones ilegales de ex funcionarios y actuales opositores. En cuanto a las medidas económicas anunciadas, se manifestaron claramente en la vereda de enfrente, según lo señala el texto que compartieron con Diariojunio.



Vale destacar que entre otros representantes de diferentes departamentos (nombran 16).estuvo también el ex candidato a legislador Miguel Pellandino. De ese encuentro surgió con claridad la identificaciòn de ese espacio con el movimiento nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner.

El documento emitido al final del encuentro pone el acento en las anunciadas Reformas Laborales y previsionales que el macrismo quiere llevar adelante, también la Reforma impositiva y la utilización del Poder Judicial como ariete del Ejecutivo en contra de opositores.



Entre las conclusiones, figura el repudio al proyecto de flexibilizaciòn laboral "que pretende retrotraer los derechos del laburante al siglo XVIII, donde no habrá, dicen, límites horarios, llevar la jornada de 8 a 10 horas, eliminar horas extras o la creaciòn del fondo para que el mismo trabajador se pague su despido, en vez de la indemnizaciòn tal como se la conoce hoy.

Repudian también el intento de elevar la edad jubilatoria cinco años más, así como la reforma impositiva, la eliminaciòn y/o reducciòn de aportes patronales, las exenciones al IVA, etc.



Asimismo denuncian la violación flagrante de la divisiòn de poderes ; la utilizaciòn del Poder Judicial y la Defunsiòn del Estado de Derecho, con miras, dicen, a acentuar la persecuciòn de y dirigentes opositores y su encarcelamiento sin condena, e instalar el miedo y disciplinar a la sociedad para que las políticas de ajuste y de transferencia de riquezas desde los sectores populares a los poderes concentrados no encuentren resistencia..

Por último, exigen juicio y castigo a los culpables de la muerte de Santiago Maldonado y libertad a todos los presos políticos. Fuente: (DiarioJunio).-