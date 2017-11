El presupuesto en personal del Poder Judicial subió 1500% en diez años

El crecimiento

El presidente Mauricio Macri se refirió durante su discurso en el Centro Cultural Kirchner al aumento del empleo público y criticó su crecimiento desproporcionado. Así, luego de cuestionar los "privilegios" de los operadores del servicio de Justicia, apuntó contra el crecimiento de la planta de personal del Ministerio Público Fiscal, el organismo que lidera Alejandra Gils Carbó.Según surge de los presupuestos aprobados por el Congreso y los proyectos de presupuesto de los distintos organismos, se puede decir que el Poder Judicial y el Ministerio Público aumentaron sus gastos en personal en más de un 1500% en los últimos diez años. Específicamente, este dato surge de comparar los gastos de personal de los presupuestos 2007 y 2017. Asimismo, se puede afirmar que año a año los cargos (vacantes y ocupados) fueron en alza.En diez años el gasto de personal del Poder Judicial Nacional (Corte Suprema y Consejo de la Magistratura) aumentó un 1563,7%. Según surge de la ley de presupuesto 2007, se destinó $1.365.017.996 para el pago de remuneraciones, mientras que este año se estableció un monto de $22.710.410.000 para el mismo rubro. Asimismo, la planta de personal aumentó año a año, pero no lo hizo en la misma proporción.Desde 2007 a la fecha, la cantidad de cargos ocupados sólo aumentó en un 6,4%. Se pasó de tener una planta de 18.049 a 19.210, sin tener en cuenta a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal, por su parte, pasó de tener 1954 cargos ocupados a 2561, es decir que presentó un aumentó del 31% en su planta de personal.Sin embargo, un dato que llama la atención es la cantidad de cargos vacantes que se solicitan año a año. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto 2018 que fijó el Consejo de la Magistratura en agosto pasado, se declararon 19.210 cargos ocupados y se hizo el requerimiento por 5.716 adicionales para llenar vacantes a los fines de ocupar tribunales creados por ley, en proceso de ocupación o por otro pedido específico.El personal de la Corte Suprema se mantuvo casi estable en los últimos cinco años, cuando sólo sumó 60 personas, según datos aportados por este tribunal a. En el proyecto 2018 se estableció un presupuesto para 4732 personas cuando sólo tiene a la fecha 2561 cargos ocupados, casi el doble. Ante la consulta por la desproporción, desde el sector de administración de la Corte explicaron aque "obedece a que la política de control de gastos del tribunal en materia de personal es mantener un tamaño óptimo del Estado, esto es ocupar en promedio el 65% de su planta".Aclararon además que en el caso de que los recursos que ingresen superen los gastos proyectados, "el remanente se destinará a ahorro", y que hubo una modificación entre 2017 y lo proyectado para 2018 por el decreto 256/2017, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (la ex "Ojota") a la órbita de la Corte.En el caso del Ministerio Público Fiscal, el gasto de personal aumentó en un 1791,7% entre 2007 y 2017. Se pasó de un presupuesto de $ 242.756.229 para remuneraciones a uno de $ 4.592.813.874. La planta de personal, teniendo en cuenta cargos vacantes y ocupados, aumentó en un 80%, de 3118 cargos en el 2007 a 5635 en el presupuesto 2017.En los últimos cinco años se mantiene una tendencia de aumento de cargos vacantes y ocupados, según lo presupuestado: 4331 (2013), 4728 (2014), 5088 (2015), 5232(2016) y 5635(2017). No obstante, del listado oficial publicado en la página de datos abiertos del Ministerio Público Fiscal, surge que hay 4901 cargos efectivamente ocupados entre contratados, interinos y efectivos.Fuentes del Ministerio Público aseguraron aque el organismo en materia presupuestaria creció de manera proporcional a las otras áreas del servicio de justicia. Asimismo, consideraron un "error hacer un análisis lineal de la gestión de la Procuración", en relación a los dichos de Macri. Destacaron que el crecimiento "es acorde y proporcionado" a los servicios que brinda hoy la institución. Así, a lo largo de estos años, la administración central fue creando unidades y procuradurías especializadas que acompañan el trabajo diario de los fiscales.Por último, el Ministerio Público de la Defensa también sigue la tendencia de incremento del gasto en personal y cargos. Según surge de comparar el presupuesto de los años 2007 y 2017, la Defensoría aumentó en un 2316,15% sus gastos en personal. Así en 2007 se estableció una cifra de $ 108.964.999 y para 2017 de $ 2.632.761.598. En lo que respecta a los cargos, vacantes y ocupados, tuvo lugar un aumento del 157%, se pasó de 1228 cargos a 3165. De acuerdo a los presupuestos, en los últimos cinco años, se mantiene una tendencia de aumento de cargos vacantes y ocupados: 2391 (2013), 2692 (2014), 2826 (2015), 2979 (2016) y 3165(2017).