Hockey de Oro Verde recibió material deportivo

En el marco de uno de los ejes de la gestión del gobernador Gustavo Bordet, el potenciar el desarrollo de los jóvenes en distintas disciplinas deportivas, el secretario de Deportes, José Gómez, y la subsecretaria de Deportes, Roxana Villagra, entregaron palos de hockey, bochas y pecheras para colaborar con el desarrollo de la práctica del deporte.



Fue durante la visita que hicieron a la cancha de fútbol del polideportivo de Oro Verde durante una práctica de las categorías infantiles, juveniles y mamis de hockey. Allí fueron recibidos por la entrenadora Diana Barroso, chicos y padres.



Hockey Oro Verde practica en una cancha que comparte con otras disciplinas deportivas y cuenta con 150 chicos que lo practican y compiten en 13 categorías. En damas, mamis, primera división, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10, sub 8 y sub 6; en tanto que en caballeros: primera división, M18, M15, M10 y M6.



Tras compartir las prácticas, charlar con los chicos, padres y entrenadores, el secretario expresó: "Vinimos a visitar a la gente de hockey del Club Oro Verde, compartiendo el entrenamiento con un grupo muy lindo y grande de mujeres, de niños, que aman este deporte y lo hacen con mucha pasión y dedicación. Guiados por entrenadores que ponen lo mejor de sí para mantener el entusiasmo y enseñarle a jugar esta linda disciplina deportiva", acotó.



Luego los felicitó "porque vengo siguiendo el trabajo que vienen desarrollando, en el caso de Diana que es fundamental alguien que los motive y los entusiasme porque los entrenadores juegan un rol muy importante. Las mamis lo mismo, que le dan la contención necesaria para que la actividad se realice y lo están haciendo muy bien".



Recordó, que "los conocí el año pasado cuando nos representaron muy bien en los Evita y veo que no fue casualidad porque este año con todas las carencias que tiene son muy competitivos, se los ve trabajan mucho, se los ve entrenar muy bien, están formando los chicos y estos palos les va a servir mucho para la actividad de iniciación y eso será muy bueno".



Gómez destacó la labor del equipo, "lo hacen muy bien porque es este equipo es muy competitivo: han representado a la provincia en los torneos Evita y estamos orgullosos del trabajo que están haciendo".



En este sentido, resaltó que "sabemos que la obligación del sector gubernamental, a través de nosotros en representación del gobierno entrerriano, es estar al lado de nuestras instituciones y de estas expresiones del deporte y, en la medida que podamos, tratar de generar las condiciones para que puedan practicarlo de la mejor manera".



El funcionario precisó que "en este caso visitamos a la subcomisión de hockey del club Oro Verde para traer material deportivo, sobre todo para dotarlos de palos y de bochas de hockey a gran cantidad de chicos y chicas que se están iniciando en este deporte a través de un trabajo muy importante que se está haciendo gracias al apoyo de padres, de entrenadores y de las instituciones".



Subrayó, que "estamos muy contentos, sabemos que hay un material humano muy bueno en el club y de esta manera se puede fortalecer el hockey y el deporte en Oro Verde".



Por último, se refirió al rol que cumple el deporte en los jóvenes y puntualizó que "el deporte brinda una importante contención a nuestros chicos. Acá hay chicos de todos los estratos sociales y edades, y si no existiera este esfuerzo colectivo, la contención de los jóvenes no sería la misma. Por eso, alentamos el trabajo que hacen las instituciones, que son socios estratégicos en la inclusión y en enseñarle a los chicos este modo de vida tan lindo que es el deporte".



Orgullo



Por su parte, Roxana Villagra, recordó que en los Juegos Evita "vimos jugadores extraordinarios sub 14, sub 16 que no tenían palos. Para nosotros, una de las cuestiones es ponernos la responsabilidad que nos cabe en ayudar a los chicos que no tengan un palo, una bocha para seguir. Nosotros hacemos esto como un estímulo porque queremos que no dejen de practicar, que no dejen de traer a sus niños y que los niños tengan las herramientas para poder seguir practicando, que no estén en la calle como dice nuestro gobernador, que los chicos estén acá haciendo un deporte, divirtiéndose".



"Son un orgullo como juegan porque vimos los caballeritos y varios están en el seleccionado. Con todas las ganas que le ponen los profes, las mamis y los chicos nuestro compromiso es seguir ayudándolos".



Espacio de contención



Por su parte, la entrenadora Diana Barroso señaló que "recibir estos elementos nos incentiva a todos para poder seguir. A veces tenemos familias enteras practicando deporte y por ahí no pueden comprarles los elementos deportivos a los chicos. Por eso ahora vamos a poder entrenar mejor", al tiempo que agregó, que siguen trabajando para "conseguir un espacio propio donde luego se pueda realizar la cancha".



Resaltó, que este espacio de hockey dentro del club Oro Verde "es un espacio de contención y tenemos un equipo de primera con jugadoras que vienen de distintas partes. También están los Chita, donde se ayuda a los chicos a seguir adelante no sólo en lo deportivo, sino en lo personal también".



Barroso destacó que esta actividad se desarrolla a pulmón y "hemos podido cumplir con las fechas de los torneos gracias al apoyo del gobierno provincial y del municipio que también nos facilita el transporte para los partidos dentro del departamento Paraná y el tercer tiempo".