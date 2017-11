El abogado de Boudou, "sorprendido" por la detención del ex vicepresidente

Política Detuvieron al exvicepresidente Amado Boudou

Eduardo Durañona, abogado de Amado Boudou, detenido esta mañana por orden del juez federal Ariel Lijo, se mostró "sorprendido" por la decisión del magistrado y destacó que el exvicepresidente "siempre" estuvo "a derecho"."Me sorprende la orden de detención en una causa de tantos años de proceso. Lleva cinco años de trámite y siempre estuvimos a derecho", sostuvo Durañona.En declaraciones al canal C5N, el letrado consideró que "se están llevando a cabo maniobras" y "apurando todos los tiempos procesales" en los tribunales de Comodoro Py y adelantó que "seguiremos batallando como desde hace años".Según el juez Lijo, quien investiga a Boudou en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, estando en la libertad podría entorpecer la investigación de la causa.Boudou fue detenido minutos antes de las 7 por personal de la Prefectura Naval Argentina, que lo fue a buscar al barrio porteño de Puerto Madero.El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a Juan Carlos López, Agustina Kämpfer y Alejandro Vandenbroele, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito por la que hoy fueron detenidos el exvicepresidente Amado Bouoduo y el empresario José María Núñez Carmona.Lijo decidió que López sea indagado el 7 de noviembre próximo, Kämpfer el 8 y Vandenbroele el 9, todos a las 11:00.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró que "es un punto bueno que se aplique la ley a todos por igual", pero dijo que siente "tristeza" por la detención del exvicepresidente Amado Boudou."Hay gente que se alegra con este tipo de noticias. En un punto es bueno que se aplique a la ley a todos por igual, pero a mi me da tristeza la detención de Amado Boudou", dijo Pinedo.En declaraciones a radio AM 950 Belgrano, el senador del PRO sostuvo que "todas estas causas son viejas, la gente ya las conoce"."El Presidente (Mauricio) Macri le dijo a los jueces que cumplan con su deber. Pidió que hagan lo que tengan que hacer, que desde el Gobierno iban a colaborar", remarcó.En tanto, la diputada electa por el oficialismo Graciela Ocaña consideró que la expresidenta Cristina Kirchner "protegió hasta el último día" a Boudou."Queremos que se haga justicia y que los fondos productos de estos ilícitos vuelvan a la gente", dijo Ocaña, quien se mostró "sorprendida por el momento de la detención de Boudou, no por el hecho en sí".Para Ocaña, "Agustina Kämpfer fue otra de los testaferros que usó Boudou" y explicó que ""En sus declaraciones juradas daba la cotización de libro de empresas que escondían muchos bienes".En declaraciones a Radio Continental, la diputada electa consideró además que "Boudou es un personaje nefasto de los últimos años de la Argentina".