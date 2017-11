Macri inauguró el Foro Iberoamérica

Con una cena en Salón Dorado del Teatro Colón, el presidente Mauricio Macri inauguró el XVIII Foro Iberoamérica que sesionará en Buenos Aires el viernes y sábado y que contará con la participación de ex presidentes, dirigentes políticos, funcionarios, intelectuales y jueces, entre otras personalidades.



En su discurso, el Presidente defendió algunas de las reformas que presentó esta semana. "Llegó la hora de la verdad. Hay que ceder en beneficio del conjunto. Llegó la hora de sincerarse", dijo el Presidente desde un atril ubicado a pocos metros de las mesas, adornadas con rosas blancas y velas. "Creemos en la democracia, en los Derechos Humanos y en la Justicia", sostuvo Macri, y agregó: "Hemos aprendido de los errores y estamos listos".



El Presidente había comenzado su discurso agradeciendo la presentación del ex presidente chileno Ricardo Lagos -titular del Foro- y lo terminó con una invocación a brindar con los presentes. Fue, también, la señal para comenzar con una cena que incluyó burrata, gigot de cordero con portobelos y papas y un postre de merengue, maracuyá y mandarina. El Presidente cenó acompañado por la Primera Dama, Juliana Awada.



Varios de los funcionarios dedicados a la política exterior estuvieron en el Colón. Jorge Faurie, Fulvio Pompeo y Fernando de Andreis conversaron con Lagos, con el ex presidente uruguayo Luis María Sanguinetti y con Luis Almagro, titular de la OEA.



También se sentaron a las largas mesas empresarios de la región como César Alierta, de Telefónica; Joao Roberto Marinho (O' Globo), Ignacio Polanco y Juan Luis Cebrián (Prisa) y el venezolano Gustavo Cisneros.



Los argentinos Alejandro y Marcos Bulgheroni (PAE) y Luis Betnaza, de Techint, fueron de la partida, junto al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, los directivos Jorge Rendo, Pablo Casey y Martín Etchevers y el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum.



El Foro se creó en el año 2000 con la premisa de promover una mayor reflexión sobre el desarrollo de la región y su rol en el proceso de globalización. Nuclea a políticos que tienen o han tenido altas responsabilidades de gobierno, intelectuales, empresarios y líderes de los medios de comunicación. En esta edición, el tema central abordará el interrogante: "¿Muros o puentes?".



Las actividades formales arrancarán el viernes tras el discurso de apertura a cargo del ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso. También hablará el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski -de visita en el país para cerrar acuerdos comerciales- y el secretario General de la OEA.



La primera mesa de trabajo comenzará con un debate sobre la "crisis de representación política". Participarán el ex presidente de España, Felipe González; Julio María Sanguinetti; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el polítólogo e intelectual Natalio Botana y el politólogo italiano Gianfranco Pasquino. El encargado de moderar esa mesa será el editor general del diario Clarín.



También habrá una mesa sobre "corrupción" que contará con la presencia de la diputada Elisa Carrió y del juez brasileño Sergio Moro, el encargado de llevar adelante la investigación del Lava Jato que destapó el pago de coimas millonarias de la constructora Odebrecht a funcionarios brasileros y que además tuvo impacto en todos lo países donde la empresa tuvo contratos.



En esta edición las actividades se desarrollarán en el hotel Alvear Icon en Puerto Madero. Varias empresas apoyan la iniciativa: el Grupo Telecom, Banco Galicia, Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos Argentina 2000, Pan American Energy, Grupo Petersen, Organización Techint, Grupo Clarín y La Nación.



Entre las figuras que participarán del Foro se encuentra también el presidente dela Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien participará junto al intelectual Santiago Kovadloff de un debate acerca de "la vida privada en el siglo XXI".