Desendeudamiento y mejora del gasto público, algunas claves del presupuesto 2018

El ministro de Economía, Hugo Ballay, expuso ante una reunión bicameral los detalles del proyecto de presupuesto 2018 que el gobernador Gustavo Bordet envió a la legislatura. Uno de los datos más sobresalientes es que, sacando el déficit de la caja de jubilaciones, la provincia cuenta con superávit para el año entrante.



Además Ballay resaltó que al cierre de octubre, el déficit se redujo un 30 por ciento comparado con el periodo enero-octubre del 2016. Y destacó que la reestructuración de la deuda provincial permitió reducir su peso en los recursos de la provincia.



Durante su discurso ante senadores y diputados, Ballay remarcó que el proyecto "tiene los parámetros macro fiscales de crecimiento" establecidos por Nación para 2018, y también "tiene la impronta que el gobernador Gustavo Bordet ha fijado desde el primer día de gestión que es mejorar el gasto público, manteniendo los servicios y sin tener como variable de ajuste a los trabajadores".



Acompañado por el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola y por miembros de la secretaría de Presupuesto y Finanzas, Ballay sostuvo que "previo a la aparición del sistema previsional, tenemos un presupuesto superavitario", lo cual "es un dato altamente significativo", subrayó.



"Después le incorporamos el sistema previsional y lo transformamos en un resultado financiero negativo de 2.247 millones de pesos" explicó. Pero además comparó el déficit de este año con el resultado de 2016, que fue de "5.200 millones de pesos, y de 4900 para 2017".



Por otro lado, Ballay volvió a destacar la disminución de los servicios de la deuda respecto de los recursos de la provincia, ya que "en 2017, incluyendo la toma que todavía no se ha realizado de los 150 millones de dólares adicionales del préstamo original, estaríamos en un 12,9 por ciento, la proyección del 2018, de acuerdo al presupuesto presentado, estamos en el 10,1 por ciento; y en 2019 en adelante estamos alrededor de los 7,8 o 7,7 por ciento".



En ese sentido, el titular de Economía recordó que "en 2003 la provincia de Entre Ríos cerró teniendo 230 por ciento de sus recursos como estado de deuda" y lo comparó con lo proyectado en el presupuesto para 2018 que prevé "el 51 por ciento".



"Más allá de cambiar deuda de corto plazo por deuda de mediano o largo plazo, no estamos endeudando de más la provincia", puntualizó Ballay, y enfatizó: "estos porcentajes son los que demuestran que si proyectamos a mediano plazo, los índices de desendeudamiento van decayendo".



En cuanto a la reducción del déficit, Ballay reveló que "el cierre de octubre a nosotros nos da, respecto a enero-octubre de 2016, un 30 por ciento menos de déficit" y en ese sentido señaló que "además que lo estamos proyectando, lo estamos logrando en el presente ejercicio".



En ese marco, Ballay también agradeció a los legisladores que participaron de la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de Diputados este jueves: "la idea del gobernador Bordet es que sea tratado en forma bicameral para que su aprobación posterior, luego de salvar todas las dudas, inconvenientes e inclusive las posibles reformas que propongan los legisladores, tenga un tratamiento en las cámaras un poco más rápido".



"El objetivo principal para nosotros es que este presupuesto sea aprobado en forma unánime como lo hicieron ambas cámaras con el presupuesto anterior", explicó Ballay.



"Resaltamos esta mejora en la reducción del déficit que se refleja fundamentalmente en la relación del stock de deuda versos recursos. Ahí demostramos que el posicionamiento y la proyección de la provincia de acuerdo a la impronta que nos ha dado el gobernador desde el primer día de gestión, se muestra también para 2018", agregó.



Por último, el titular de la cartera económica advirtió que el presupuesto 2018 "no contempla" las reformas anunciadas por el presidente y su equipo en los últimos días porque "el presupuesto se confecciona en los meses de agosto septiembre", y respecto de la discusión por el Fondo del Conurbano, apuntó que el objetivo es "no resignar recursos provinciales porque realmente si estamos apuntando a mejorar o equilibrar las finanzas no podemos resignar esos recursos".