Reclaman celeridad en tratamiento del proyecto de nueva ley de VIH y Hepatitis

La Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), junto con las organizaciones que forman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con el virus, continúan reclamando el tratamiento urgente del proyecto de la nueva Ley de VIH, Hepatitis Virales e ITS, que se encuentra frenado en la Cámara de Diputados y puede perder estado parlamentario, informó el secretario del colectivo, José María Di Bello.



Frente al Congreso de la Nación, hubo una asamblea popular. Con micrófono abierto y el despliegue de un gran lazo rojo, exigieron una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda que permita el inmediato avance del proyecto. También se entregó un petitorio en Mesa de Entradas dirigido a los diputados que presiden esas comisiones: Daniel Lipovetzky y Luciano Laspina, ambos de Cambiemos.



El 13 de junio pasado el proyecto tuvo el aval de la Comisión de Salud de Diputado pero desde entonces se encuentra frenado en su recorrido legislativo. Debe pasar al recinto antes de fin de año para que no vuelva a foja cero y se pierda el trabajo realizado.



"Argentina necesita una ley actualizada que incluya cuestiones sociales, laborales y de Derechos Humanos. Desde hace meses presentamos petitorio para la reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Legislación General y no estamos teniendo respuesta", señaló a AIM Di Bello, quien añadió: "También estamos a la espera de la concreción de una reunión con Jefatura de Gabinete que desde principios de octubre nos vienen postergando. El tiempo se acorta y lo que está en peligro es la salud de numerosas personas que viven con VIH y Hepatitis".



En Argentina hay aproximadamente 120.000 personas con VIH y 600.000 con hepatitis C. El 30 por ciento de las personas con VIH desconoce su diagnóstico positivo. En el 90 de los casos, la vía de transmisión son las relaciones sexuales sin preservativo. Asimismo, es sumamente preocupante el aumento de sífilis, de sífilis congénita y de hepatitis virales, según los últimos informes epidemiológicos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación. Informes recientes de la sociedad civil alertan sobre una disminución notoria del presupuesto (del 10 por ciento al uno por ciento) destinado a prevención en los programas de lucha contra el sida y de infecciones de transmisión sexual durante 2016, porque fue gastado, en su totalidad, en la compra de tratamientos.



La ley de VIH/Sida vigente tiene más de 27 años. El nuevo proyecto incorpora una mirada de derechos humanos en la prevención y tratamientos; contempla a los niños, niñas y adolescentes nacidos con VIH; prohíbe la discriminación en el acceso al empleo; y garantiza la conformación de un Observatorio contra el estigma y la discriminación que aún afecta a las personas con VIH y a su entorno. Además, incorpora otras infecciones de transmisión sexual y a las hepatitis virales, que actualmente no cuentan con marco normativo y muchas personas se encuentran en lista de espera para su tratamiento y cura.



"Durante más de tres años trabajamos en este proyecto de ley un colectivo de redes, organizaciones de la sociedad civil que trabajan con VIH y hepatitis, científicos y personas que viven con VIH. Necesitamos que los Legisladores nos escuchen, la salud de las personas está en juego", dijo la directora ejecutiva de Fundación Lorena Di Giano. (AIM)