En un acto realizado en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Bordet entregó el decreto Nº 3556 y puso en funciones al contador Marcelo Casaretto al frente del Instituto Autárquico Provincial de Vivienda."El Gobernador me convocó el viernes pasado y ayer nos reunimos para hablar en profundidad acerca de la línea de trabajo", comenzó diciendo el flamante funcionario.En declaraciones a, Casaretto expresó que "el Instituto de la Vivienda tiene claramente un objetivo trazado por la ley de creación que es hacer la mayor cantidad de viviendas posibles. Tradicionalmente se maneja con fondos propios que vienen de una porción del Impuesto a los Combustibles, además hay fondos vinculados con el recupero de las viviendas ya construidas y a eso el gobierno le agregó recursos propios del Presupuesto provincial. La idea es llegar a todos los rincones de la provincia, tanto las ciudades grandes como los pueblos más chicos".Consultado sobre si hubo algún pedido puntual del Gobernador para el organismo, Casaretto remarcó que "me toca asumir en un organismo en marcha. Hay obras que están en ejecución y se pueden recorrer y licitaciones convocadas", y aseguró que habrá "una ratificación del rumbo, con las características de cada uno".En tal sentido, afirmó que "habrá que imprimir una armonía con el gobierno nacional, que es una fuente de recursos muy importante para sumar mayor cantidad de viviendas, y también con todos los municipios", más allá del signo político.Casaretto señaló que el período en que estará al frente del IAPV "no es muy largo. Quedan solamente dos años de gobierno, pero voy a tratar de poner todo mi empeño para dar solución a muchas familias. En los padrones hay inscriptas unas 29.000. La demanda siempre es excesiva y la capacidad constructiva limitada".Y añadió: "Trataremos de dinamizar el sistema solidario de construcción de viviendas, mejorar el recupero y bajar el índice de morosidad".Finalmente, dijo que en todos los organismos donde ha trabajado "me relacioné de manera positiva con los trabajadores. En el IAPV están absolutamente garantizadas las fuentes de trabajo y los derechos laborales".