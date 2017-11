Media sanción a inembargabilidad de cuentas sueldos para trabajadores del Estado

La creación del Colegio de Bromatología y una traba a los embargos de los salarios de los trabajadores públicos provinciales y municipales fueron dos de los proyectos que obtuvieron media sanción en la 11° sesión ordinaria que pudo verse online a través de web de la Honorable Cámara de Senadores.



Presidida por el vicegobernador, Adán Humberto Bahl, y con la presencia de los 17 senadores, se desarrolló una nueva sesión ordinaria del 138° periodo legislativo de la Cámara.



Online



A través de la página web del Senado ?www.senadoer.gob.ar- y en el marco del proceso de modernización y transparencia que lleva adelante el presidente de la Cámara, Adán Humberto Bahl desde su asunción, se inauguró hoy la transmisión online vía streaming.



"Es necesario actualizarnos y sumar tecnología de comunicación para responder al desafío de la transparencia que los ciudadanos demandan" fundamentó el vicegobernador.





Inembargabilidad de Salarios



Los senadores dieron media sanción al proyecto que establece trabas de cualquier embargo que afecte el salario de los trabajadores estatales. Con autoría de los senadores Larrarte y Olano, la iniciativa establece un coto a los embargos que diezman el salario de empleados municipales y provinciales y determina que se deberá diligenciar e instrumentar ante oficina o dependencia administrativa encargada de la liquidación de sus haberes para que ésta efectúe las retenciones correspondientes.



Sobre este tema y al finalizar la sesión, el senador por el departamento San Salvador sostuvo que: "Este proyecto de ley que hoy ha logrado media sanción, se constituye en una herramienta para proteger el ingreso familiar y por eso esperamos una pronta respuesta de la Cámara de Diputados para poder brindar esta protección".





Bromatología



Tras dos horas de debates, el cuerpo dio media sanción, entre otros temas, a la creación del Colegio de Licenciados en Bromatólogía de Entre Ríos. La norma establece que dicho órgano tendrá el control y matriculación de los licenciados; constituir el ente regulador de la profesión, autorizar y fiscalizar el ejercicio de la profesional, observar las normas éticas; fomentar y defender los intereses de los licenciados en bromatología; defender los derechos de sus miembros en materia laboral y salarial; promover el intercambio académico, científico y profesional; entre otros objetos. La iniciativa fue remitida a



Diputados, que de aprobarse, obligará a toda institución pública y/o privada de la provincia que posea áreas o departamentos de bromatología o similares a contar con un profesional matriculado en este Colegio, entre otros aspectos regulatorios.





"Fue un idea que gestaron los mismos graduados, que nos acercaron la iniciativa a la que le dimos forma y hoy con el voto unánime logramos su aprobación" explicó el Senador por el departamento Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda.





Bicameral



Los senadores Aldo Ballestena (FPV - La Paz); Roque Ferrari (Cambiemos, Victoria); Ángel Giano (FPV Concordia) y Lucas Larrarte (FPV ? San Salvador) integrarán la comisión bicameral para analizar el proyecto de ley sobre "narcomenudeo" remitido por el Ejecutivo con el objetivo de lograr las herramientas jurídicas que permitan a la fuerza de seguridad provincial desplegar acciones para combatir a la venta de droga en baja escala.







Bloques



Los tres bloques políticos de la Cámara de Senadores - Frente para la Victoria, Cambiemos y Justicialistas Todos por Tala - analizarán el proyecto de ley remitido por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos sobre "recursos judiciales contra sanciones de tránsito ? artículo 74 de la Ley Nacional N° 24449"



"Vamos a respetar la autonomía de los tres poderes", dijo Kisser al fundamentar la aceptación que la Cámara hizo para analizar el proyecto.





Homenajes



Durante los homenajes se escucharon palabras de recuerdo a la gestión y la persona del ex presidente Néstor Kirchner por parte del Senador Giano por conmemorarse el pasado 27 de octubre siete años de su fallecimiento. Los senadores Piana y Schild rememoraron el 34 aniversario del retorno de la democracia y el triunfo de Raúl Alfonsín. El senador por Federación interpeló a sus pares solicitándoles colaboración tanto para beneficio de la gestión de Bordet como la de Macri. "No vamos a trabajar para ellos, vamos a trabajar para los que aún no tienen para comer" dijo.





Por su parte, el Senador Roque Ferrari decidió homenajear al pueblo entrerriano en su conjunto "por el gran acto eleccionario del 22 de octubre, lo que demuestra el compromiso con el acto más sublime que tiene la democracia".





Debates



La sesión tuvo momentos de encendidos debates en torno a algunos de los proyectos presentados.



El Bloque del Frente para la Victoria no acompañó el proyecto presentado por el Senador Mattiauda en el que solicitaba la remoción al cargo de Director de Vialidad Departamento Gualeguaychú.



Con el mismo tenor, los senadores han fundamentado sus posiciones contrapuestas en el debate dado sobre el proyecto en el que se solicita al Ejecutivo Nacional reformule las asignaciones presupuestarias previstas en el Proyecto de Presupuesto de 2018 en lo correspondiente a la obra pública de Entre Ríos por considerarla "insuficiente". Sin el acompañamiento de Cambiemos, el FPV logró aprobar el proyecto.