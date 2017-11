Carlotto: "Marchamos a la Plaza porque el tema Maldonado no está resuelto"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto aseguró que la marcha convocada por organismos de derechos humanos para esta tarde en Plaza de Mayo es porque el tema de la desaparición de muerte de Santiago Maldonado "no está resuelto"."Esta recordación es porque el tema no está resuelto con tantas contradicciones y malas artes de algunos funcionarios quitándole la responsabilidad al Estado, al Gobierno y a la señora (ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich", manifestó Carlotto."Esto es para que no quede en el olvido, tristemente estamos acompañando a este joven víctima de desaparición forzada", añadió esta mañana en declaraciones formuladas a radio FutuRock.Familiares de Santiago Maldonado, organizaciones de derechos humanos y militantes de partidos de izquierda se movilizarán a la Plaza de Mayo para "pedir justicia" a tres meses de la desaparición del joven artesano, que finalmente fue hallado muerto en el río Chubut.La jornada fue convocada para las 18:00 por los familiares del tatuador, agrupaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Hijos de Capital Federal y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el colectivo Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que reúne a varias agrupaciones políticas y sociales de izquierda."Lo de Maldonado es como un fuerte llamado de atención para decir que si esto pasó y no lo solucionamos unidos la gente del pueblo, los que somos víctimas, puede llegar a pasar, se va a naturalizar, porque se dirá que se portó mal y por eso pasó lo que pasó", dijo Carlotto."Nos hace acordar mucho a la dictadura, no digo que esto es una dictadura, fueron votados, ganaron, ahora volvieron a ganar pero la ganancia es para que ejerzan sus obligaciones", agregó.