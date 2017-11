Bordet mostró su preocupación por el plan de Nación para reducir Ingresos Brutos

Sobre el encuentro con legisladores

El gobernador Gustavo Bordet manifestó su preocupación por el plan de reforma tributaria anunciado ayer por el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne , quien entre otros puntos planteó una reducción de los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos."Es un enunciado en trazos gruesos de lo que son las reformas impositivas,pero habrá que ver cuáles son los alcances", indicó Bordet al comentar que vio el borrador del proyecto.En esa línea, el gobernador prefirió no anticipar una opinión, no sin antes conocer "la progresividad" que tendrá el plan de reforma tributaria pero de igual manera se mostró dispuesto a sentarse en una mesa de debate a discutir los alcances de tal proyecto.- remarcó. Como en toda reforma, hay ganadores y perdedores, y hay que compensarlos, además de"."Así como lo hacemos en Nación, también tememos que hacerlo en la provincia, independientemente de la fuerza política que representemos", justificó Bordet respecto de los consensos que persigue en su gestión."Es una distinción que por segunda vez me invite a compartir una comitiva oficial, en marzo estuvimos en Holanda y aquí con inversores de Estados Unidos, porque independientemente de lo personal, es una gran oportunidad para la provincia de poder tomar contacto con inversionistas que permitan desarrollar acciones en Entre Ríos que redunden en desarrollo económico y empleo", avizoró el gobernador.Las declaraciones del mandatario provincial fueron en el marco de la ceremonia de asunción de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, de quien destacó su "amplia trayectoria y experiencia necesaria más que suficiente para ejercer el cargo" que se le designó.De acuerdo a lo que comentó, el adelanto de su asunción se debió a la necesidad de "institucionalizar" el ministerio para avanzar con celeridad en el operativo de búsqueda del empresario desaparecido en Gualeguay, Omar Benvenutto.