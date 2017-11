Macri sobre el terrorismo: "No hay lugar para zonas grises"

"No hay lugar para zonas grises. Todos debemos estar comprometidos de pie a cabeza en la lucha contra el terrorismo", enfatizó esta mañana el presidente Mauricio Macri al pronunciar las palabras de apertura de la reunión plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)."Quiero decirles que los desafíos que plantea la criminalidad organizada se han magnificado", puntualizó el Jefe de Estado al comienzo de su alocución que pronunció en el Hotel Hilton de esta capital donde se lleva a cabo el debate.Remarcó que "acá estamos todos comprometidos en una lucha frontal, porque a pesar de que hemos logrado avances y hay un buen trabajo en conjunto, los resultados no son lo que realmente esperábamos".Agregó que ese panorama "debe ratificarnos y empujarnos a trabajar cada vez más juntos".En igual sentido se pronunció en un breve contacto con el periodismo en que subrayó que "quiero decirles a los argentinos que quede claro que no hay lugar para tibios"."Todos tenemos que estar alineados con el mundo entero porque esto no puede seguir y tenemos que vivir en un mundo donde reine la paz", añadió.Frente a los delegados a la reunión plenaria, reconoció el trabajo de GAFI y GAFILAT por "los estándares que ustedes han puesto que nos ayudan a ese trabajo en equipo y que, realmente aplicándolos cada día, deberíamos tener mayor éxito".Destacó que el Gobierno ha realizado "reformas estructurales, creado una coordinación nacional en la lucha contra el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo, y hemos realmente reforzado el accionar de las fuerza de seguridad".El presidente consideró también "una pata fundamental" en la lucha contra el crimen organizado que "tengamos una justicia independiente, que actúe y tenga normas y recursos"."Creo que todos sabemos que por suerte nuestro gran aliado de hoy es la tecnología y que de la mano de ella podemos ir cada vez avanzando más", afirmó.Macri destacó que el hecho de la Argentina esté presidiendo el GAFI y el GAFILAT "es un apoyo que vivimos los argentinos a las reformas estructurales que estamos haciendo"."A este compromiso con la vuelta de la Argentina al mundo, a ser parte del escenario global, de las soluciones, de los desafíos globales que estamos teniendo y que este es uno central", subrayó."Espero que sean un éxito estas jornadas de trabajo, y que realmente se encariñen con la Argentina y vuelvan", dijo.Más de 700 delegados de 203 jurisdicciones de la Red Global del GAFI, así como de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y otras organizaciones asociadas debatirán hasta el viernes, en el Hotel Hilton de esta capital, cómo proteger la integridad del sistema financiero internacional y contribuir a la seguridad.Bajo la presidencia de la Argentina en ambos organismos, las discusiones se centrarán en el combate al financiamiento del terrorismo; la inclusión financiera y el intercambio de información.