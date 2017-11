Bordet integrará la comitiva que acompañará a Macri a Estados Unidos

El gobernador Gustavo Bordet viajará el próximo lunes 6 de noviembre a Estados Unidos integrando una comitiva encabezada por el presidente Mauricio Macri. Se trata del segundo viaje al exterior al que el mandatario entrerriano es invitado por el jefe de Estado. El anterior fue en marzo a Holanda. En esta oportunidad, la principal actividad en la agenda es un evento organizado por el Council of the Americas y Black Rock, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Van también los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de San Juan, Sergio Uñac.

El viaje se iniciará el lunes 6 y el evento principal está agendado para el día siguiente en Nueva York, donde se desarrollará el encuentro organizado por el Council of the Americas y por Black Rock, un fondo de inversión que maneja más de 5 billones de dólares en activos, según informó Telam.



Además de Bordet y sus pares de Córdoba y San Juan, integrarán la comitiva los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Economía y Finanzas, Luis Caputo; el canciller Jorge Faurie, entre otras autoridades.



Durante el encuentro el primer mandatario presentará a ejecutivos del mercado financiero y de grandes corporaciones su plan para atraer inversiones a la Argentina.



El Council of the Americas, con sede en Estados Unidos, desde 1965 reúne en foros de debate a los principales empresarios y líderes políticos mundiales para analizar la coyuntura en materia económica y política.



Black Rock, en tanto, es una empresa de gestión de inversiones estadounidense cuya sede central se encuentra en Nueva York. Es considerada como la mayor empresa de gestión de activos del mundo, valorados en más de 5,1 billones de dólares en 2016.