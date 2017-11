El gobernador recibe hoy a los presidentes de los bloques legislativos

El gobernador Gustavo Bordet mantendrá hoy un encuentro con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y del Senado. La audiencia será a las 10.



En el bloque de Diputados de Cambiemos, ya tenían en agenda la convocatoria del jueves a las 11, con el ministro de Economía, Hugo Ballay, para considerar el proyecto de presupuesto en el marco de la Comisión. En tanto que en el Senado está programada para hoy también, alrededor de las 11, una reunión con el vicegobernador Adán Bahl para atender ciertas cuestiones relativas al funcionamiento de la Cámara, algunas estarían vinculadas a la situación de revista de personal.



Naturalmente, el escenario en que se produce este encuentro estará marcado por el resultado de las elecciones del 22 de octubre, cuando Cambiemos se impuso en la mayoría de los departamentos. Sin embargo, desde la oposición se ha destacado la permanente apertura al diálogo del gobernador, al tiempo que se dijo que un resultado electoral no llevará a asumir actitudes que puedan comprometer la gobernabilidad de la provincia. Tales fueron las referencias formuladas a El Diario por el diputado Sergio Kneeteman y el senador Roque Ferrari.



La reforma política para la que se hicieron varias reuniones coordinadas por el exministro de Gobierno Mauro Urribarri, "sin poder avanzar en una nueva legislación para superar la Ley Castrillón, una sucesión de parches hechos a medida de la interna justicialista", será uno de los temas que si no lo plantea el propio mandatario, sería puesto sobre la mesa por el legislador radical. Se suman muchos otros entre los que ubica a los consorcios camineros para lo cual el diputado Esteban Vittor -PRO- ha presentado un proyecto de ley. También, el proyecto de ley de narcomenudeo; otro para promover a las juntas de Gobierno a comunas, una iniciativa que el Ejecutivo remitió y no se avanzó aunque se considera fundamental en relación con lo establecido en la Constitución de 2008; la iniciativa sobre la orgánica del Tribunal de Cuentas. Si bien en forma consensuada se procedió a un reemplazo transitorio del presidente del organismo, quedó pendiente avanzar en la integración del organismo con la participación de la oposición, apuntan desde Cambiemos.



Por otra parte, también es tema de conversación una reforma impositiva en Entre Ríos. En ese largo listado, a la oposición también le interesa tener precisiones respecto de cómo se va a trabajar en la reducción del déficit en la provincia, aunque estiman que este asunto se profundizará en la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el día de mañana.



Más allá de los tópicos que plantean desde Cambiemos, entienden que el gobernador tendrá su propia agenda y que el encuentro será la ocasión para que desarrolle sus ideas respecto a la reducción del gasto público..



El déficit "gigante" que tiene la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia no es un tema menor para la oposición que quiere saber qué piensa el gobernador al respecto, "más allá -subrayan- de que el gobierno nacional desde que asumió Macri está colaborando, ayudando para hacer frente a ese déficit".



"El servicio de salud, en especial en las localidades más pequeñas, donde los hospitales son meros centros de derivación y se reciben