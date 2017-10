Milagro Sala pidió un habeas corpus y se lo rechazaron

La Cámara de Apelaciones rechazó hoy la petición de los abogados defensores de Milagro Sala y volvió a confirmar la resolución dictada por el Juez de Control Nº 4, el Dr. Isidoro Arzud Cruz, en la cual no hizo lugar al habeas corpus correctivo para la líder de la Tupac Amaru .



En el recurso de apelación, los abogados defensores pidieron que se revierta la decisión del juez de rechazar el pedido por existir "una amenaza ilegal, ilegítima y arbitraria para la vida y la integridad psicofísica de su defendida".



Además, expresaron que "la decisión de Cruz pone en riesgo la integridad física de Sala, su vida y constituye un daño directo a su acceso a la Justicia", por lo que le solicitaron a la Cámara que en ejercicio de sus deberes constitucionales debe restablecer de inmediato las condiciones en las que ella se encontraba detenida, "de modo de disminuir los riesgos a sus derechos fundamentales que actualmente se encuentran vulnerados".



Por su parte, los jueces sostuvieron que la CIDH, que había pedido su "liberación inmediata", "ha solicitado y no ordenado al Estado Argentino que adopte las medidas necesarias".



Al reforzar dicho argumento, enfatizaron que las normas internacionales en materia de derechos humanos tienen en el país un rango supralegal y complementario de la Constitución Nacional, pero no son supraconstitucionales: son aplicadas de modo subordinado a las disposiciones constitucionales.