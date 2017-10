Colocaron luminarias ornamentales en la Plaza Mansilla

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Coordinada por una política activa de responsabilidad social empresaria, la distribuidora de energía estatal (Enersa) colaboró en la puesta en valor de la Plaza Mansilla de Paraná con la colocación de luminarias LED en todo el predio.



La actividad da en el marco del programa Mi ciudad LED, que tiene por objetivo mejorar la seguridad de los espacios públicos y aumentar la eficiencia energética de las luminarias destinadas al alumbrado público de los municipios que adhieren al mismo.



Detalles técnicos



Se realizaron los trabajos correspondientes con el fin de elevar el nivel lumínico y dotar de tomas de energía eléctrica a la icónica plaza Mansilla de Paraná, con un monto total de inversión de 600.000 pesos.



La obra consistió en la instalación de 21 nuevos artefactos lumínicos ornamentales tipo plaza de 136 vatios (luz blanca-cálida), que se sumaron a los de tipo urbano con los que ya contaba la plaza.



Las luminarias ornamentales se instalaron a una distancia aproximada entre ellas de 10 metros, y a una altura aproximada de 4,5 metros.



Por otra parte, para la realización de eventos, se instalaron tableros con tomas de 10 amperes y fichas "steck".



Toda la instalación es subterránea; esto implica que se debió realizar el cruce de calle mediante tuberías, al igual que entre plazoletas. Dentro de dichas plazoletas, se realizó el zanjeado para colocar los correspondientes cables de alimentación.



Beneficios



Entre los múltiples los beneficios que ofrecen las luminarias LED, se destaca la mayor intensidad y calidad lumínica. Además, dan mayor seguridad para el paseo público y mejoran considerablemente la visión para el caso de desarrollo de eventos.



Por otra parte, poseen mayor durabilidad, teniendo en cuenta que tienen una vida útil de más de 10 años (hasta 50.000 horas).



Se destaca asimismo, el bajo consumo energético. Por ende, implica un mayor ahorro de energía. Y el costo de mantenimiento es casi nulo. Debido a su durabilidad, evitan que se produzcan interrupciones y no necesitan ser reemplazadas constantemente, por lo que ofrecen un excelente ahorro en cuestiones de mantenimiento.



Además, protegen el medio ambiente y la salud. La luz producida a través de la tecnología LED no emite rayos ultravioleta ni rayos infrarrojos, lo que ayuda a evitar riesgos de salud. Las lámparas producen una pérdida mínima por calor y ahorran energía, lo que ayuda enormemente a la protección del medio ambiente y a reducir las emisiones de CO2.Además, los focos son reciclables y no contaminan el medio ambiente.