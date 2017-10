En Gualeguaychú apuntan a lograr el "analfabetismo cero"

El nuevo Director Departamental de Escuelas, Héctor De la Fuente, dijo en Radio Máxima que si bien aún no ha asumido ya está en actividad, dijo que apuntará a la inclusión y al "analfabetismo cero" en Gualeguaychú.



De la Fuente reemplazará en el cargo a la futura Directora del Consejo General de Educación de la provincia, marta Landó, quien se desempeñó en la Departamental desde 2012 hasta días atrás, cuando fue designada en el nuevo cargo por el gobernador Gustavo Bordet.



De la Fuente afirmó que, si bien no tiene estadísticas, hay personas analfabetas en Gualeguaychú, y remarcó que en el abandono escolar puede haber una relación entre el deterioro socioeconómico y la falta de motivación de la escuela.



El funcionario designado precisó que "sabemos que se ha avanzado en la inclusión pero mi objetivo es ampliar que los chicos estén dentro de la escuela y lograr que en Gualeguaychú haya analfabetismo cero y esta es una cuestión en la que hay que trabajar más profundamente. Hay que reconstituir muchos lazos sociales y fortalecer los institucionales en pos de solucionar muchos conflictos que existen en la comunidad educativa, con padres y docentes".



De la Fuente expresó que "en Gualeguaychú hay analfabetismo, y si bien no tengo datos cuantificados hay gente que no ha accedido a la escolaridad básica. Es una realidad lamentable que no hay que tapar, sino todo lo contrario. Hay que trabajar sobre ella".