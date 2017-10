Se realizaron Audiencias Públicas en el Senado

En el Recinto de la Cámara de Senadores, se realizaron una serie de Audiencias Públicas, en las que los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos interrogaron a una serie de candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en la Justicia entrerriana.



Presidió el titular de la Comisión, Lucas Larrarte (PJ ? San Salvador), que estuvo asistido por el secretario de la Cámara, Natalio Gerdau. Estuvieron presentes los senadores de Concordia, Angel Giano, de Diamante, Rogelio Schild, de Victoria, Roque Ferrari, de Paraná, Raymundo Kisser y de Feliciano, Miriam Espinoza.



En estas audiencias se puede conocer información acerca del candidato: su motivación para el cargo; forma en que desarrollará eventualmente su función; criterios que sustenta en torno a temas trascendentes de la materia correspondiente al cargo a cubrir; planes de trabajo; medidas que propone para una función eficiente; sus valores éticos; vocación democrática y por los derechos humanos; situación patrimonial y fiscal.



Se da también la posibilidad que el postulante se manifieste por aquello que considere necesario para mostrar los perfiles de su futura tarea. Además, la comisión puede profundizar sobre todo aquello que considere pertinente para un acabado conocimiento de las aptitudes del candidato.



Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná



Primero en estar frente a los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue el doctor Alejandro Diego Grippo, propuesto como Vocal Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.



"Tengo la obligación por concursar por que es un lugar donde puedo aportar conocimientos y la experiencia que tengo dentro del Poder Judicial".



En cuanto su postura sobre juicios abreviados expresó que "en algunos casos ha agilizado y destrabados muchas causas, y permiten disminuir la cantidad de causas que esperan ser llevadas a juicio", expresó.



"Es muy significativo el crecimiento del narcotráfico en general, no sólo de los kioscos de droga. Los mismos grandes narcotraficantes eligen personas comunes y que gozan de buena reputación dentro de los barrios y por eso es muy importante el proyecto presentado por el ejecutivo provincial", sostuvo consultado por la Ley de Narcomenudeo.



Sobre los mecanismos electrónicos expresó: "cómo todo avance tecnológico hay que saber cómo utilizarlo". Por último Grippo se refirió al sistema carcelario concluyendo que "está en una grave crisis. La cárcel de Paraná tiene muchísimos internos que son de la Justicia Federal. Hay una sobrepoblación preocupante. Creo que sería fundamental general una nueva unidad carcelaria", finalizó.



Gustavo Román Pimentel, fue otro de los propuestos para ocupar el cargo de Vocal de este tribunal se refirió en primer lugar a su postura acerca de los juicios abreviados y manifestó que "es muy acertado el juicio por jurados. Es importante que sea un jurado clásico para evitar que uno influya sobre otro". Y luego concluyó que en los delitos de corrupción "no hay dudas que deben ir a juicio oral y público".



"Es acertado en la medida en que más fuerzas se aúnan para combatir el narcotráfico. La provincia está capacitada para atacar el último eslabón la cadena. Un trabajo en conjunto con la justicia federal sería muy efectivo", dijo sobre la Ley de Narcomenudeo.



Tribunal de Juicios y Apelaciones de la ciudad de Gualeguay



El Dr. Dardo Oscar Tortul, propuesto como vocal del tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay expresó en el inicio de la audiencia que el hecho de desempeñarse como fiscal desde hace 10 años "es una manera de cerrar una etapa como fiscal y una manera de regresar a la Magistratura que fue donde se dieron mis inicios de la carrera judicial".



Consultado por los juicios abreviados sostuvo que: "Los juicios abreviados son una herramienta muy importante, yo he tenido experiencias en las que en los delitos de corrupción es muy sano el juicio; en el caso de los delitos contra la integridad sexual, hay que analizar caso por caso y ver cómo se puede acompañar a las víctimas, qué podemos ofrecerle desde la justicia para que las victimas puedan rearmar su vida a partir de una sentencia".



Sobre los juicios por jurados, Darío Ernesto Crespo, otro de los propuestos para este tribunal sostuvo que "se trata de una herramienta útil que permitiría a la ciudadanía comprometerse de otro modo. Acercaría la justicia a la gente. Permitiría a la sociedad un mayor compromiso intervenir directamente en la resolución de los casos". Y agregó que los juicios abreviados "han descongestionado el sistema. Pero también es cierto, que necesita algún reajuste que bien puede significarse en el tipo de los delitos sexuales y las cuestiones de género".



Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay



María Evangelina Bruzzo, propuesta como vocal para el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay consideró que su experiencia como secretaría y como jueza de Garantías durante casi seis años puede ser provechosa para el cargo que aspira teniendo en cuenta "los reclamos que tenemos quienes integramos el Poder Judicial por parte de toda la sociedad".



Con respecto a la relación de la justicia con los medios de comunicación sostuvo que "cuando se trata de sentenciar, emitir opiniones puede ser perjudicial antes de un juicio, sin embargo en las audiencias plenarias el acceso a la prensa es fundamental y siempre tiene que estar garantizado".



Sobre el juicio abreviado sostuvo que "es constitucional, siempre y cuando se garantice que la persona que se acoge al procedimiento no sea presionado".



Juzgado del Trabajo Nº 2 de la ciudad de Gualeguaychú



El Dr. Eduardo Ernesto Ferreyra, propuesto para el cargo de Juez del Juzgado del Trabajo Nº 2 de la ciudad de Gualeguaychú explicó que: "Estoy enormemente motivado para asumir el cargo por el que me postulo. Apunto a lograr mayor agilidad en general. Le doy a la conciliación un papel especial, para esto el juez debe participar de las audiencias en las que interviene.



Consultado sobre la necesidad de una separación en el procedimiento de acuerdo a la cuantía de los juicios dijo que "creo que sería indispensable, oportuno y pertinente que se pueda contar con esa posibilidad que admite el nuevo código procesal civil".



Continúan por la tarde

Desde las 16 hs, continuarán las audiencias Públicas en el Recinto de la Honorable Cámara de Senadores con el cronograma que a continuación se detalla:



16:00 hs.: Dr. Aníbal Lafourcade, Vocal Tribunal de Juicios y Apelaciones de la ciudad de Concordia.



16:30 hs.: Dr. Eduardo Elías Flores, Juez para el Juzgado del Trabajo Nº 1 de la ciudad de Concepción del Uruguay.



17:00 hs.: Dra. Melina Elena Scattone, Juez del Juzgado del Trabajo Nº 3 de la ciudad de Concordia.



17:30 hs.: Dr. Luis Javier Frosch, Juez del Juzgado del Trabajo Nº 1 de la ciudad de Gualeguaychú.



18:00 hs.: Dra. Marina Bacigalupe, Juez del Juzgado del Trabajo Nº 2 de la ciudad de Concordia.