Macri supervisó inicio de obras para prevenir inundaciones en Santa Fe y Córdoba

El presidente Mauricio Macri supervisó esta mañana el inicio de las obras hídricas en el Canal San Antonio, ubicado en el límite entre Santa Fe y Córdoba, que evitará inundaciones en 600 mil hectáreas de tierras productivas y beneficiará a 170 mil habitantes de ambas provincias."Qué alegría poder compartir este momento tan esperado por los cordobeses y santafesinos. Estamos trayendo una solución que se espera desde hace muchos años para que cada vez que llueva sea bendición y no un problema", subrayó el Jefe de Estado.Macri hizo la presentación en la localidad santafesina de Tortugas, acompañado por los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Santa Fe, Miguel Lifschitz.El Presidente remarcó que "si trabajamos juntos podemos transformar el agua en una oportunidad para crecer y desarrollarnos".Advirtió que años de "improvisación y de no trabajar en mitigar los problemas del cambio climático transformaron el agua en una pesadilla en muchas comunidades".Señaló que ahora "los argentinos decidimos emprender un cambio" y enfatizó que hay que decirle "basta a la resignación, al 'no se puede', a querer buscar un culpable de las cosas que no hacemos" para "aceptar que juntos somos capaces de encarar los proyectos definitivamente"."Hemos decidido ser la generación que cambia la historia para siempre", puntualizó.En ese sentido puso de relieve que ésta es la primera obra de importancia en 40 años en San Antonio que llevará alivio a miles de personas y cientos de miles de hectáreas "van a estar seguras al servicio de la producción y el desarrollo de nuestro país".Macri señaló que ayer, en la presentación de propuestas a gobernadores, sindicalistas y empresarios "les pedí que nos comprometamos en serio, porque es ahora o nunca, a ceder cada uno un poco, para garantizar realmente 20 años de crecimiento en la Argentina"."Es lo que necesitamos para derrotar definitivamente a la pobreza y darle las herramientas a nuestra clase media para crecer, proyectarse y desarrollarse, y sobre todo ayudar a que cada argentino pueda disfrutar de la libertad de poder elegir dónde estudiar y trabajar", remarcó.Afirmó que la Argentina es un país "lleno de talento, de espíritu emprendedor, y lo que nos ha faltado es organizarnos"."Hoy lo estamos haciendo, pero a partir de decirnos la verdad, de trabajar en equipo, de poner el estado al servicio de la gente y no al servicio de la política", añadió.Felicitó a los trabajadores que están llevando a cabo la obra y enfatizó que "espero que en 24 meses esté terminada porque ahora las obras comienzan y terminan en los plazos comprometidos"."Y las obras son sinónimo de futuro y no más de corrupción. Las maquinas llegaron y no se van hasta que terminen la obra", resaltó.También asistieron al acto el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua; y los intendentes de Santa Fe, José Corral, y el presidente comunal de Tortugas, Humberto Viozzi.La obra fue licitada por valor de 570 millones de pesos frente a los 770 millones del presupuesto original, lo cual significa un 25 por ciento de ahorro para el Estado.El proyecto "Canal San Antonio-Arroyo Las Tortugas, Tramo San Francisco-Río Carcarañá" prevé el mejoramiento integral del colector sur San Francisco y el canal Quebracho Herrado.Los trabajos consisten en el saneamiento integral del sistema hídrico que abarca los departamentos cordobeses de San Francisco, Bel Ville y Marcos Juárez y los santafesinos de Castellanos, San Martín y Belgrano.Además, se harán obras de defensa y protección contra las crecidas en la comuna de Tortugas, se construirán puentes de hormigón y se limpiarán y reacondicionarán los desagües laterales.Son 180 kilómetros de extensión entre el río Carcarañá y el arroyo Las Tortugas.A raíz de las fuertes precipitaciones de los últimos años y la falta de inversión, se generaron grandes inundaciones en esa región interprovincial, ocasionando pérdidas a los productores locales.