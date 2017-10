Bargagna sobre el polo tecnológico: "No estamos de acuerdo con su emplazamiento"

En el espacio Voz y Opinión Ciudadana que dispone el Concejo Deliberante de Paraná durante su sesión ordinaria, expone este martes, la doctora María Emma Bargagna, en representación del Centro de Estudios Municipales y Provinciales de Entre Ríos, sobre el emplazamiento del futuro Parque Científico Tecnológico."Como centro, estamos de acuerdo con el polo tecnológico, pero no con el lugar de emplazamiento porque se echaría por tierra la posibilidad de un proyecto de Paraná turística compatible con el área natural que se llama ecoturismo, turismo ecológico, y es el que más dólares está dando dentro de la actividad turística en el mundo", argumentó Bargagna anteDe acuerdo a Bargagna, la explotación natural del Parque Nuevo Humberto Cayetano Varisco, "podría ser un llamador fundamental para Paraná y generaría en torno del parque, muchos micros y medianos emprendimientos con servicios turísticos, podría dar muchos puestos de trabajo y sin perjuicio de eso, que el polo tecnológico busque un lugar, no necesita mirar el paisaje, para producir".Cuando se le consultó por qué no se busca otro emplazamiento para el polo tecnológico, ésta indicó: "No sabemos cuál es el interés real porque la ordenanza es muy pícara y no dice cuáles son las facultades que tendrá el intendente, ya sea para donar, dar en comodato, vender esas nueve hectáreas y tampoco sabemos cuál es el valor que ellos consideran importante para no poder definir una alternativa a este proyecto".La ex diputada socialista remarcó que el emplazamiento del polo tecnológico, "no es una cuestión ambiental, es una cuestión política"."Creemos que el polo debe estar, pero la municipalidad debería preservar el área natural, el pulmón verde de la ciudad, preservar un bien de dominio público y darle una oportunidad a la gente del polo que se ubique en otro lugar de acuerdo a sus fines", recomendó Bargagna.