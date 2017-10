Adolfo Rubinstein reemplazará a Jorge Lemus como ministro de Salud de la Nación

Jorge Lemus presentó su dimisión este lunes, luego de un pedido del jefe de ministros y del secretario de coordinación ministerial, Gustavo Lopetegui.Aunque aún no se conocen las razones por la cual se solicitó su alejamiento, se informó que la salida del exfuncionario se produjo "en buenos términos".El puesto será cubierto por Rubinstein, actual secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos del Ministerio.El ministro había sido ratificado en su cargo a fines del año pasado por el mismo jefe de Gabinete, luego de que circularan versiones de un posible apartamiento por la supuesta falta de programas de prevención del dengue y zika, que en ese momento causó varias muertes en territorio argentino."Jorge está plenamente ratificado como ministro. Hay más especulaciones que realidad. Es uno de los sanitaristas más prestigiosos de la Argentina y el mundo", destacó Peña en aquel momento.En enero pasado había renunciado el segundo de la cartera sanitaria, Néstor Abel Pérez Baliño, en medio de otras modificaciones en el equipo de Lemus.Este es el primer cambio que hace el Gobierno luego de las elecciones, pese a que el propio presidente Mauricio Macri había adelantado semanas atrás que no había "ningún tipo de decisión a tomar" en torno a su Gabinete.Lemus ya se había ido en 2012 del Ministerio de Salud porteño tras recibir varias críticas por parte de la oposición por reglamentar el protocolo para que las mujeres víctimas de una violación puedan abortar en los hospitales públicos de la Ciudad.Además, el ahora ex funcionario fue también jefe de servicio del Hospital Italiano y cuenta con una extensa carrera académica, con estudios en el exterior.En tanto, Rubinstein había asumido como número dos del Ministerio a comienzos del 2017, unos meses después de la renuncia de Pérez Baliño.Es médico graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA 1982); se recibió también en la carrera de Economía de la Salud Internacional en la Universidad de York, en Inglaterra, y es Magister en Epidemiología Clínica de la Escuela de Salud Pública de Harvard.También fue investigador de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y director de la Maestría en Efectividad Clínica de la UBA.