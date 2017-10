Operativo Aprender en Entre Ríos: Evaluarán a 35.000 alumnos

Política Evaluarán a estudiantes del último año de carreras docentes

Entre Ríos se sumará al operativo de evaluación de la educación Aprender 2017, que se realizará en todo el país el próximo martes 7 de noviembre.Aprender 2017 se realizará en forma simultánea en todo el país. De la prueba participarán 31.300 escuelas; un total de 1.210.620 estudiantes evaluados y 92.730 docentes involucrados. A diferencia de 2016, no implicará la suspensión de clases.. En el nivel primario se preguntará sobre Ciencias Naturales -con bloques de contenidos sobre seres vivos, los materiales y sus cambios, mundo físico, Tierra y universo- y Ciencias Sociales ?focalizado en las sociedades y los espacios geográficos, las sociedades a través del tiempo, las actividades humanas y la organización social-.En 2016, el operativo de evaluación que diseñó el Ministerio de Educación de la Nación, y al que se sumó en la provincia el Consejo General de Educación (CGE), involucró a un total deEl año último, el operativo se desarrolló en todo el país durante dos días, 18 y 19 de octubre. Este año, en cambio, se hará en un solo día: el 7 de noviembre.El operativo lanzado por el gobierno de Mauricio Macri en su primera versión abarcó a los terceros grados y tercer año de secundaria, en las asignaturas de Lengua y Matemática.Los sextos grados y los sextos años de secundaria respondieron un cuestionario "múltiple choice" en las cuatro áreas, Naturales, Sociales, Lengua y Matemática.En 2017, explicó Mondino, se toma solamente "los sextos años, tanto de primaria como de secundaria. En primaria, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y en secundaria, Lengua y Matemática".. "Hay un pago en forma diferenciada según sea el director de escuela o el docente evaluador. El director de la escuela es veedor, es decir es el que supervisa, controla, tiene el cuidado del material, cuida la confidencialidad del material. La función es otra. Y tiene a cargo todas las secciones de su escuela., contó la referente local del operativo Aprender.Mondino dijo que, a días del operativo en la provincia,aunque reconoció que "se dan algunas bajas porque hay docentes que están participando de los concursos. Pero las bajas se van cubriendo".El 16% de los alumnos de 6° grado de primaria está "por debajo del nivel básico" en Lengua, y el 21% apenas alcanzó un nivel básico, con lo cual el 37% no alcanza comprender textos básicos. Aunque a nivel país ese porcentaje es del 34%, pero en la vecina Santa Fe, del 33%, y en Córdoba, del 26%.En Matemáticas, el 20% de los alumnos de 6° grado de primaria está "por debajo del nivel básico", y un 25% alcanza un nivel de aprendizaje básico, lo cual indicaría que conocen las operaciones como restar, sumar, dividir y multiplicar, pero tienen dificultades serias para aplicarlas en un contexto lógico, como sacar un promedio, o directamente no saben hacer bien una multiplicación, según los datos que corresponden a Entre Ríos de las pruebas Aprender, que se desarrollaron en octubre último.En Entre Ríos, en el nivel secundario, en las prueba de Matemática, el 41% de los estudiantes está "por debajo del nivel básico", y el 31% está en un nivel básico, y sólo un 25% alcanzó un nivel satisfactorio.Mientras, en Ciencias Naturales un 23% de los alumnos de 5° y 6° años de secundaria tuvieron un desempeño "por debajo del nivel básico", mientras que un 18% tuvo un rendimiento básico. En tanto, el 57% mostró un desempeño "satisfactorio".A nivel país, la evaluación determinó que en Naturales, los chicos del nivel más bajo pueden extraer información puntual de gráficos de barra y de torta. Por ejemplo, en el caso de Biología, la relación entre ejercicio físico intenso, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Pero no pueden responder respecto de algunos conceptos básicos de la biología, la química y la física, como por ejemplo, las ventajas de la reproducción sexual, la clasificación de los elementos químicos y el electromagnetismo.En tanto, en Ciencias Sociales un 16% de los alumnos de secundaria de Entre Ríos tuvo un desempeño por debajo del nivel básico, y un 10% alcanzó un nivel básico. Lo cual indicaría, a nivel global, que en Sociales pueden diferenciar conceptos como democracia y dictadura o interpretar información explícita en un mapa planisferio temático, pero desconocen los acontecimientos cruciales del siglo XX, como la Segunda Guerra, y temas ambientales.