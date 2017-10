Bordet considera que "es momento de acuerdos"

Política Frases principales del discurso del presidente Macri

El gobernador Gustavo Bordet se refirió al discurso del presidente Mauricio Macri y sostuvo que "en los principios generales estamos de acuerdo", aunque advirtió que "habrá que ver en particular cómo se dan cada uno de los temas". También ratificó que se reducirá a cinco la cantidad de ministerios de la provincia y que convocará a los bloques legislativos para consensuar agenda de acá a fin de año."No podemos estar en desacuerdo con aspectos que son básicos para que Argentina pueda encaminarse en un rumbo decidido para tener la estabilidad necesaria", sostuvo este lunes. También señaló que "cada una de los tres postulados básicos que planteó el presidente tienen que ser explicitados"."Acá se habló de reforma tributaria y recién se va a dar a conocer el miércoles, entonces ahí analizaremos", ejemplificó Bordet y reiteró que "habrá que ver en particular cuando analicemos los alcances de cada uno de los temas que se plantean como prioritarios para la búsqueda de estos consensos básicos".En esa línea se expresó por "encontrar un equilibrio que permita que quienes tienen activa participación en los procesos productivos tengan beneficio, y quienes no tengan que tributar", y destacó que "en Entre Ríos tenemos un esquema donde la industria no paga ingresos brutos".En cuanto a la reforma tributaria en la provincia, Bordet sostuvo que "primero hay que ver el contenido de la reforma tributaria del gobierno nacional, ver hasta dónde se avanza con las provincias, cuál es la propuesta; y por otro lado, que no nos genere un déficit de caja en las provincias. Creo que este es el equilibrio que tenemos que alcanzar y a partir de ahí plantear esta reforma tributaria en la provincia de Entre Ríos".Por otro lado, el mandatario se refirió a las reformas en el Estado provincial e indicó que "todavía hay algunas modificaciones que estamos estudiando y trabajando con vistas a mejorar la calidad de la gestión y a buscar un sistema de administración que sea más ágil y mucho menos costoso, con muchos menos funcionarios".En ese contexto, Bordet adelantó que se eliminarán "muchas secretarías van a pasar a ser subsecretarías, muchas subsecretarías van a pasar a ser direcciones, muchas direcciones van a pasar a ser áreas, porque entendemos que hay que lograr de algún modo contener el gasto público, que es algo que venimos haciendo sin que esto signifique que sea a base del esfuerzo de los trabajadores. Algo que siempre hemos mantenido y nunca hemos despedido a ningún trabajador"."Con cinco ministerios la provincia funciona bien. Va a funcionar mejor, incluso, porque está concentrado un poder de administración que es mucho más fácil y ágil, en definitiva, llevarlo a la práctica", argumentó Bordet, y en esa línea agregó: "pretendemos que sea mucho más funcional, con responsabilidades bien marcadas y específicas. El recambio de funcionarios que hemos hechos obedece a esa lógica. Prácticamente no hemos nombrado funcionarios nuevos, salvo en aquellos lugares donde obviamente por la función resultaba imprescindible nombrarlos".Por último, el mandatario afirmó que "vamos a trabajar fuertemente en la gestión" y resaltó que "tenemos una muy buena consideración de la opinión pública, y es lo que no queremos defraudar, porque es para lo que me eligieron y eligieron a los que integran mi gestión"."Las elecciones ya pasaron, los problemas quedan y hay que resolverlos. Ahora estamos resolviendo los problemas, tenemos mucho trabajo por delante", dijo Bordet y adelantó que "esta semana estoy convocando a los bloques legislativos para avanzar en una agenda que nos sentemos a trabajar antes de fin de año"."Hay una ley, la más importante, que es la de presupuesto. Pero también hay otras leyes, nos espera un trabajo muy arduo por delante y creo que no corresponde hacer ningún tipo de especulación política sobre el futuro y menos a mí, que me toca gobernar", concluyó el mandatario provincial.