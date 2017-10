Frases principales del discurso del presidente Macri

El presidente Mauricio Macri presentó los "tres ejes" propuestos por su Gobierno para alcanzar un consenso entre los distintos sectores tendientes a implementar reformas fiscales, laborales, previsionales, judiciales y de calidad institucional. Aquí, un resumen en sus principales frases:- "Si no hay consensos básicos no habrá sustentabilidad pública, ni inversiones, ni seguridad jurídica, ni competencia empresaria; no habrá equidad social, ni una salida de la pobreza".- "Hay que hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. Debemos diseñar el sistema de impuestos equitativos".- "Tenemos que avanzar hacia un esquema de reglas de juego que fomente el empleo privado formal.- "Tenemos que avanzar en reformas en donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder, y no solo hablo de la política".- Macri propuso "desandar juntos la escalada de impuestos que nación, provincias y municipios".- "Queremos obras sociales fuertes y bien administradas para mejorar la calidad de vida y la atención a la salud de los trabajadores y sus familias. Para eso invitamos a dialogar a nuestra dirigencia sindical".- "No puede ser que haya más de tres mil sindicatos y solo 600 firmen paritarias anualmente".- "No tendría que haber jubilaciones de privilegio y regímenes especiales. ¿Por qué?".- "No podemos gastar más de lo que recaudamos. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos a que la inflación nunca más sea un instrumento de la política. Y tenemos que equiparar la carga tributaria".- "Hay que apuntar a la modernización del Estado, abierto, íntegro, transparente, moderno y democrático. Tenemos que jerarquizar el empleo público".- "En vez de quedarnos mirando los fracasos del pasado tenemos que mirar al futuro".- "Hay una sociedad que ya no admite la impunidad".- "La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país".- "El cambio cuesta, pero no hay excusas para no animarse. No hay más excusas. Es ahora o nunca".- "Hoy podemos decir con alivio que los argentinos maduramos, que desafiamos esa actitud de quedarnos quietos y resignarnos; que entendimos que todos los problemas tienen solución y que depende de nosotros".- "Reformarse es crecer, y Argentina entró en una etapa de reformismo permanente y no hay que tener miedo a las reformas".- "El número de universidades aumentó en promedio más del 30 por ciento pero la matrícula sólo el 13 por ciento, son incrementos no tienen correlación con la tasa de graduación".