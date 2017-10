Condenaron a Guillermo Moreno por peculado

El ex secretario de Comercio Interior durante la gestión kirchnerista, Guillermo Moreno , fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de "peculado" por el Tribunal Oral Federal 6, que lo juzgó por el uso de fondos públicos para la adquisición de cotillón contrario al Grupo Clarín.



En el alegato ante el Tribunal Oral Federal 5, el abogado Hugo Wortman Jofre había pedido condenar a Moreno por los delitos de "malversación de caudales" e "intimidación pública" y definió al acusado como "un militante devenido en funcionario que nunca se avino al cumplimiento de la ley".



El ex funcionario kirchnerista estaba procesado por el pago con fondos estatales por más de 185.000 pesos de mercadería con leyendas contrarias al Grupo Clarín para ser usadas en actos políticos y exhibidas en distintos eventos desde el 1 de enero de 2011 al 2 de diciembre de 2013.



Según la acusación se trató de gigantografías, stickers, banderas y globos con frases como "Clarín Miente" o "Clarín. Cadena Nacional del desánimo, ocultamiento, desinformación, miedo".



Moreno le había pedido al Tribunal que lo juzgó que emita veredicto "en función de la Justicia y no del poder", al hablar antes de la sentencia.



"Si me condenan le van a decir a cada ciudadano argentino que decir 'Clarín miente' es un delito, y eso aberra el sentido común. No fallen en función del poder sino en función de la Justicia y en función de la Justicia decir 'Clarín Miente' es una verdad evidente", sostuvo Moreno en sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 6 en los tribunales de Retiro.