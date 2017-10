El presidente Mauricio Macri dijo que "si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos" del país no habría "inversiones, ni productividad, ni competencia empresaria, ni equidad, salida de la pobreza y de la desigualdad".Macri convocó a "profundizar la transformación que empezamos juntos" y señaló que "se trata de un cambio de fondo, verdadero, que se basa en la esperanza de saber que somos mejores que la vida que hemos llevado".Al pronunciar un discurso en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el jefe de Estado aseguró que "empezamos un nuevo tiempo, no aceptamos más el no se puede que tanto daño nos hizo durante décadas".