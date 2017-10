Peña ratificó que "no habrá recortes en el gasto social"

"El gasto social en año próximo va a ser récord en la Argentina, casi del 76%. Estamos trabajando para fortalecer la calidad. Hay transformaciones estructurales que planteamos desde el hábitat de los sectores más vulnerables, la mejora del gasto en educación y salud", afirmó Peña.En declaraciones al canal TN, el que el Gobierno buscará modificaciones para que las jubilaciones se actualicen por inflación y aclaró que mañana "no se va a hablar de medidas particulares" durante el encuentro con distintos sectores que encabezará el presidente Mauricio Macri.Por otra parte, consideró que hasta el momento "la clase dirigente no ha sido capaz de pensar un trayecto de futuro y al mismo tiempo poder ceder aquellas cuestiones de pequeños o grandes privilegios que se han ido acumulando".En tanto, al ser consultado sobre los aumentos en las naftas y en las tarifas, Peña consideró que "no hay ninguna posibilidad de que se repita el 2016" ya que, según evaluó, el año pasado se hizo una "corrección de precios relativos" donde se "empezaron a pagar cosas que no se pagaban, hubo inflación alta y se afectó el salario real"."El 2018 va hacer un año de crecimiento del salario real, de baja inflación, de creación de empleo, de más crédito", sostuvo el jefe de ministros.En forma paralela, sostuvo que "hay que investigar al poder en tiempo real y no dejar pasar diez años" y que "no hay manera de crear una República sana sino tenemos un justicia creíble independiente que trabaje bien".