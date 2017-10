De Vido denunció "escandaloso y antidemocrático quiebre del estado de derecho"

En una carta atribuida a De Vido y publicada en redes sociales, con la firma del ex "superministro" del kirchnerismo, el destituido diputado nacional denunció la presunta "violación" de sus derechos civiles.



En la misiva, también llamó a oponerse "con firmeza a esta nueva etapa de deuda ilegítima e impagable que lleva adelante el gobierno de (Mauricio) Macri".



"Lealtad y coraje en su memoria viva", prometió De Vido al rendir homenaje a Kirchner, y después de que sus colegas del Frente para la Victoria desistieran de defenderlo en el recinto cuando la cámara de Diputados se aprestaba a expulsarlo, el miércoles pasado, enfatizó que desprecia "como él siempre lo hizo la cobardía y la traición".



El ex ministro se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza después de haber sido desaforado, tras un pedido de la Justicia que lo investiga por supuestos actos de corrupción con fondos de la mina de carbón de Río Turbio.



Este domingo, estaba previsto que Alessandra Minnicelli, su esposa, y los hijos de De Vido visitaran al ex funcionario en prisión, en tanto en las próximas horas podría resolverse su eventual traslado al penal de Marcos Paz.



Allí se encuentra alojado Roberto Baratta, ex mano derecha de De Vido y detenido por la misma causa en la que terminó en prisión el miércoles pasado el ex "superministro" del gobierno anterior, en el cual se desempeñó durante 12 años junto a los presidentes Néstor y Cristina Kirchner.



El próximo miércoles, en tanto, está previsto que se reanude el juicio oral por la Tragedia de Once en el que De Vido tiene que responder por su presunta responsabilidad en la muerte de 51 personas en febrero de 2012.



Según trascendió, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital exigió su presencia en el debate, mientras la defensa del ex funcionario intenta evitar que De Vido sea finalmente fotografiado y registrado en imágenes de televisión con esposas, chaleco anti-balas y casco, al estar detenido.



Junto a Jorge Gustavo Simeonoff, otro ex funcionario kirchnerista, De Vido está siendo juzgado por los supuestos delitos de "descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y por defraudación contra la administración pública", en el marco de la causa por la llamada Tragedia de Once.



En la jornada del miércoles próximo está previsto que comiencen a declarar los testigos. Simeonoff se desempeñaba como titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).



A continuación, un detalle de la carta adjudicada a De Vido, después de que se cumpliera el 27 de octubre pasado siete años de la muerte del ex presidente Kirchner:



"Mi homenaje a Néstor Carlos Kirchner en el séptimo aniversario de su desaparición.

"Hoy más presente que nunca en ésta, nuestra nueva resistencia, ante la violación de nuestros derechos civiles, ante el escandaloso y antidemocrático quiebre del estado de derecho, va todo nuestro compromiso con quien fuera abanderado de la restauración de la obra de Juan Perón.

"Lealtad y coraje en su memoria viva.

"Despreciando como él siempre lo hizo la cobardía y la traición de rehuir la defensa de nuestra línea histórica legada por Rosas, Irigoyen, Perón y Kirchner.

"Homenajeando desde aquí su valentía y capacidad para enfrentar el endeudamiento con la consiguiente pérdida de la soberanía nacional que diera y fuera absolutamente exitosa durante su gobierno.

"Opongámonos con firmeza a esta nueva etapa de deuda ilegítima e impagable que lleva adelante el gobierno de Macri, reivindicando de esa manera su vigencia plena, su presencia viva en el espíritu invencible del movimiento nacional y popular en el que él siempre creyó, adhirió y fortaleció".