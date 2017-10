Rosario Romero: "En materia de seguridad nunca se termina"

La designada ministra de Gobierno, Justicia y Educación de Entre Ríos, Rosario Romero, reveló aque dialogó "anoche con el gobernador de todas las áreas del Ministerio en torno a diversas ideas sobre el mismo. Con entusiasmo le dije que si porque un abogado interesado en las cosas del estado y en la política no deja de ver al Ministerio de Gobierno como el más ligado con el diseño institucional"."Las áreas son extremadamente importantes y lindas para trabajar. Tienen sus partes complejas", resaltó la actual diputada, quien refirió: "Vengo a continuar las cosas que se han hecho muy bien. Tenemos una Policía que no tiene grandes problemas" y destacó "los procesos de informatización y el Consejo de la Magistratura"."Es un desafío. Pretendo responder lo mejor posible a lo que el gobernador quiere trabajando en equipo y con la comunidad", expresó.Definió enseguida que "en materia de seguridad nunca se termina. Al 911 hay que agregarles más programas de seguridad, incorporar más tecnología y adaptarnos a las nuevas formas de delito".Expresó que planifica poner en marcha "planes pilotos en ciudades que tengan focos de delitos que son un flagelo para la gente, como Paraná y Concordia".Otro de los ejes centrales de la flamante ministra será "trabajar muy fuerte para modificar la Ley de Ejecución Penal en la provincia. Después del caso Micaela tenemos allí una deuda. Existe un juicio pendiente respecto del juez Rossi, pero allí la discusión está dada en hasta donde los jueces de ejecución pueden no ir a los equipos interdisciplinarios".En torno al Consejo de la Magistratura "hay poco que hacer porque es un buen sistema. En todo caso habrá que perfeccionarlo". Romero reconoció que tiene "una preocupación en torno a los registros. Si se quiere inscribir una escritura se tarda un año y una sociedad mucho tiempo. Hay que incorporar tecnología y rediseñar las áreas".En Educación, "el gobernador está trabajando en la conformación del Consejo que es prácticamente autónomo. Necesita la firma ministerial para algunos trámites. Trabajaré con él en algunas ideas y perspectivas al respecto", dijo Romero, quien admitió que "un viejo problema" es "la abundancia de suplencias sobre las que hay que estar trabajando".La nueva funcionaria consideró que para las modificaciones en el Gabinete "el gobernador ha hecho la lectura integral no solo del resultado electoral, sino de la posibilidad de cambiar la forma en que el Estado responde a las demandas populares"."Ninguno tenemos asegurado nuestro rol, somos servidores públicos. Me sentía muy cómoda en la función legislativa, pero es el momento de asumir un compromiso, con gran vocación de diálogo con los intendentes y legisladores, procurando mejorar en las áreas que así lo requieran", aseveró.Romero indicó que "el Ministerio de Gobierno ha sido el puente de diálogo con el Poder Judicial. Trataré de hacerlo de la mejor manera. Siempre hay cosas por mejorar para quien busca justicia".Interrogada poracerca de qué hará en la causa contra el sacerdote Justo Illarraz, explicó que "tengo incompatibilidad, por lo que conversaré con mis representados y encontraremos una solución con el equipo de abogados que está conmigo".La ministra confirmó que por el momento no tiene pensados cambios en la cúpula policial."Vamos a trabajar en políticas de seguridad que tiendan a incorporar nuevas tecnologías conjuntamente con la labor policial", afirmó Romero, quien consideró que "hay que trabajar en el rediseño de la Policía de Entre Ríos que tiene una vieja ley llena de parches"."Otro tema grande es el narcomenudeo. Allí hay que lograr que Nación mande recursos si queremos administrar Justicia en los delitos más leves. Esto es clave para dar una respuesta en este tema", completó la ministra de Gobierno.