La familia de Santiago Maldonado culpó en la CIDH al accionar de Gendarmería

Sergio Maldonado volvió a insistir con la tesis de que la Gendarmería Nacional fue la fuerza responsable de la muerte de su hermano Santiago, quien fue encontrado hace diez días en el río Chubut en el marco de un operativo de Prefectura ordenado por el juez que investiga su desaparición, Gustavo Lleral. Además, pidió que ingresen peritos de la ONU en la investigación de la muerte de su hermano.Sergio participó junto a su esposa Andrea Antico y la abogada de la familia, Verónica Heredia, de una audiencia de la CIDH en la que se trató la cautelar que el organismo había otorgado para la protección de los derechos del joven artesano que había desaparecido el 1 de agosto en el marco de un operativo de Gendarmería.Tras la audiencia de la CIDH, que sesionó ayer en Montevideo, Uruguay, Sergio junto a Antico y Heredia dieron una conferencia de prensa. Allí volvieron a pedir por la renuncia de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, a quien acusaron de proteger a la Gendarmería.De la audiencia para tratar el tema de la cautelar también hubo representantes del Gobierno. Estuvo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, entre otros funcionarios.Durante la conferencia, contaron que se reunieron con Lucía Topolansky, la actual vicepresidenta de Uruguay -tras la renuncia al cargo de Raúl Sendic- y esposa del ex presidente José "Pepe" Mujica. "Nos dio todo su apoyo y se puso a la orden para lo que necesitemos", aseguró Sergio.Heredia dijo que el viaje a la CIDH fue porque temen de que la investigación tenga problemas para avanzar. "Este viaje fue porque entendemos que la CIDH debe acompañar a la familia a encontrar la verdad y la justicia. Hoy está en peligro una investigación imparcial, independiente", aseguró la abogada. "Tememos que la investigación no se realice. Por eso venimos a pedirle a la CIDH que ya que el Estado no cumplió con la medida cautelar, que garantice ahora que la investigación se haga", cerró.La abogada de la familia Maldonado también pidió que se conforme un grupo de expertos independientes que funcionen como veedores y que puedan "ayudar a la investigación y la independencia del caso que hoy no está garantizada", dijo.Media hora antes de que comenzara la audiencia se apostaron frente a la puerta del palacio legislativo unos cincuenta manifestantes. La mayoría tenía la cara cubierta con caretas con el rostro de Santiago Maldonado. Además, portaban una pancarta grande que decía: "No hay dudas. A Santiago lo mató el Estado".Durante una hora, estuvieron golpeando latas y bombos y entonaron cánticos contra el Estado y la represión. Hicieron detonar varias bombas de estruendo sin que interviniera la policía uruguaya que siguió de cerca los movimientos de los manifestantes. Una de las banderas decía "Resistencia Ancestral. Mapuche Libre", en referencia al RAM. Antico agradeció el apoyo de los manifestantes, pero dijo que no compartía las prácticas.