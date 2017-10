Frigerio dijo que no habrá recortes en el empleo público

Tras el triunfo de Cambiemos en las legislativas en varias provincias del país, el Ministro del Interior Rogelio Frigerio habló sobre algunas de las medidas económicas que tomará el Gobierno.





Durante el ciclo "Maldita Economía" del diario La Nación, Frigerio dijo que no va a haber recortes en el empleo público. Sin embargo, mencionó la ley de responsabilidad fiscal que pone límites al crecimiento del empleo y gasto público, tanto nacional como provincial.



Por otra parte, se refirió a la reforma tributaria: "La Argentina no puede seguir aumentando la presión impositiva, el camino es solo hacia el alivio fiscal". A su vez, manifestó que no van a dejar que haya sectores que estén exentos de la contribución que hacen otros.



"El martes tuvimos la primera reunión de gabinete nacional. El Presidente llegó dos minutos tarde y dijo: 'Este es el tiempo que tienen para celebrar'", expresó para transmitir que cada voto que recibió Cambiemos "es una responsabilidad más".



Asimismo dijo que llamó a los gobernadores peronistas que ganaron en las elecciones y aseveró que tienen un diálogo "muy fluido".



"No es el Poder Ejecutivo el que va a decidir si Cristina va presa", declaró, al tiempo que criticó al gobierno de la ex presidenta y lo calificó de "populista".