Afirman que redujeron fondos para combatir el dengue pero el gobierno lo niega

El recorte en los fondos para evitar un nuevo brote de dengue en el Nordeste, generó un fuerte cruce entre el ministro de Salud Pública de Misiones y funcionarios de Nación, que salieron a desmentir la poda y aseguraron la provisión de personal e insumos para combatir el mosquito Aedes Aegypti, transmisor de la enfermedad.



En una conferencia de prensa, el ministro Walter Villalba aseguró que recibió una "notificación oficial" de Nación sobre el recorte "por una drástica disminución en el presupuesto nacional", dijo que fue el argumento.



El funcionario señaló que la gente debe quedarse tranquila "porque vamos a hacer un esfuerzo muy importante para cubrir esta cuestión presupuestaria. Con recursos propios vamos a dar cobertura" a la campaña de prevención del dengue en Misiones.



El director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Jorge San Juan, salió al cruce de Villalba, al asegurar que "no hay recorte de fondos". Dijo que el año pasado "por resolución giramos dinero a nueve provincias para descacharrado y operativos de limpieza por única vez y los ministros sabían que este año no estaba previsto que se repitiera".



San Juan detalló que "en lo que va del año se ha invertido en Misiones 17.293.726 pesos en insumos, equipos, recursos humanos, combustible, viáticos y dos camionetas todo terreno nuevas sólo en la prevención del dengue. A eso hay que sumarle 141.589 pesos en insecticidas y repelentes". Sin embargo, admitió que "este año no habrá ayuda económica en dinero".



A fines de 2015 y primer semestre de 2016, Misiones sufrió una de las peores epidemias de dengue. Oficialmente fueron confirmados por laboratorio 13.700 casos, pero se cree que fueron muchos más, ya que algunos pacientes son asintomáticos y otros no concurren a los consultorios porque muchas veces confunden el cuadro con una gripe. Ese año, la inversión en el combate de la enfermedad fue superior a los 90 millones de pesos, dinero que salió principalmente de las arcas provinciales.



En esa oportunidad, el Ministerio de Salud de la Nación envió 85 millones de pesos a nueve provincias del NEA y NOA, de los cuales 14.500.000 pesos fueron destinados a Misiones. "Después de haber culminado la epidemia, Nación nos envió ese dinero para fortalecer algunas acciones en el terreno que eviten que 2017 sea un año con dengue y lo hemos logrado", sostuvo.



Villalba destacó que "fuimos muy eficientes en la inversión y hemos rendido hasta el último centavo a Nación" y denunció que "el Gobierno Nacional ha decidido reducir drásticamente el presupuesto de Salud".



El funcionario se mostró preocupado por la cercanía de la etapa estival y el alto índice aédico en Posadas. En ese sentido dijo que "los valores son superiores a los que pretendemos", pero disminuyeron respecto de abril. Un relevamiento reciente realizado en Posadas reveló que en la zona Oeste de la ciudad los niveles están por encima de la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud.

Fuente: Clarín