Pericia confirmó que el cuerpo exhumado corresponde a Menem Junior

La pericia se llevó a cabo en el Cuerpo Médico Forense de la Capital Federal, con la participación de Zulema Yoma, mamá de Carlitos, el perito de parte, dos expertos genéticos e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFA).

También participó de la diligencia el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien lleva adelante la causa por la muerte del joven, y se estableció que las muestras tomadas son equiparables al ADN de la madre y el padre del joven.



No obstante, una muestra del radio del brazo izquierdo arrojó que no coincide con datos genéticos de Zulema Yoma y expresidente Carlos Menem, por lo que se profundizará al respecto, pudo saber NA.

Por otra parte, se confirmó que los restos mortales no presentaban impactos de bala y las muestras estaban muy degradadas, indicaron las fuentes consultadas por esta agencia.

La medida se llevó a cabo por orden del juez federal Villafuerte Ruzo, quien intenta determinar los motivos de la muerte del hijo del expresidente, quien falleció en marzo de 1995 en la localidad de Ramallo, cuando el helicóptero en que viajaba perdió el control y cayó a tierra.



El objetivo del juez era determinar si los restos coincidían con la identidad del hijo del expresidente, ya que la madre de Carlitos, Zulema Yoma, había denunciado que la tumba de su hijo había sido profanada y algunos de sus huesos cambiados para ocultar un supuesto atentado.

En 1996 se había hecho un análisis de los restos cadavéricos del cuerpo de Menem Junior que había ratificado que correspondían al joven, tras la evaluación de su dentadura y la identificación de unos clavos que le habían colocado en su pierna derecha a raíz de un accidente.



Menem Junior murió el 15 de mayo de 1995 al caer del helicóptero que pilotaba a metros de la ruta 9, en jurisdicción del partido bonaerense de Ramallo, junto a su acompañante, el piloto automovilístico Silvio Oltra, con quien se dirigía a una carrera de TC 2000 en Rosario.