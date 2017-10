Municipales de Gualeguaychú piden un mínimo garantizado de $ 10.000

El secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú, Mario López, indicó que la brecha entre lo que pidió el sindicato y lo que ofrece el Municipio es considerable. Destacó que la planta permanente está conformada por 1200 empleados, además de 159 contratados y alrededor de 300 subsidiados.López recordó que la mesa de paritarias, integrada por el sindicato y el municipio con el Intendente, Martín Piaggio, a la cabeza, se llevó a cabo en la "primera quincena del mes de septiembre", no habiéndose "llegado a un acuerdo hasta el momento".Dijo que el sindicato elevó una propuesta consistente en un 15% de aumento salarial y un mínimo garantizado de $10.000, recibiendo como respuesta una oferta del 2% que "consideramos insuficiente", razón por la que elevamos una contrapropuesta de la cual no han recibido hasta el momento una respuesta, "aunque entendemos que en los próximos días se celebrará una segunda instancia de paritarias entre las dos partes", indicó. Por otra parte explicó que en caso de llegarse a un arreglo, el aumento correrá a partir del mes de septiembre.Acotó que el aumento que solicitan es "para cubrir necesidades mínimas que demanda una canasta básica, no para viajes de placer". En el caso de que no se acuerde por el monto pedido, los trabajadores tendrán "muchas dificultades para llegar a fin de mes".El secretario general indicó al diarioque el municipio local tiene en planta permanente 1200 agentes, mientras que en condición de contratados revisten 150, y como subsidiados 300. Explicó que los subsidiados trabajan por un plan social. Consideró a la cifra como "alta", aclarando que esta situación también se da en "otras reparticiones y en emprendimientos privados". La figura del subsidiado se "repite en otros municipios de la provincia", remarca el sindicalista que integra la Federación Entrerriana.Dijo que el reclamo, al intendente Martín Piaggio, para que se contrate esa gente es "permanente", teniendo en cuenta que se trata de "trabajadores precarizados que no cuentan con aportes jubilatorio, salarios, y estabilidad laboral". La intención del Sindicato es que se la contrate y que de esa manera pueda contar con algún tipo de aporte. Al respecto indicó que hay personas trabajando en condición de subsidiado por espacio de 18 años.Comentó que los haberes que reciben los que trabajan en carácter de subsidiados es de entre cinco y siete mil pesos, valores que no "están acordes con el momento actual". Por otra parte, trabajan a la par de un empleado de "planta permanente o contratado", subraya.Un persona que ingresa al municipio percibe $7.200, "cifra irrisoria para los tiempos que corren ", destacó López quien señaló que el Sindicato pidió un mínimo garantizado de $10.000, teniendo en cuenta que la "economía no es la ideal con subas en naftas, servicios de gas, electricidad", además de un aumento en los medicamentos de un 20%.El sindicalista destacó que la Caja Municipal de Jubilaciones de Gualeguaychú es la mejor de país. Dijo que brinda un muy buen servicio a sus afiliados con el otorgamiento de préstamos a afiliados "activos y pasivos que lo necesiten, asistencia en el caso de enfermedades y becas para los hijos de los empleados municipales".Recordó que la Caja pasó por momentos difíciles, como en el año 1979, tiempos del proceso militar, ocasión en la que el Estado quiso apropiarse de la misma, pero el "firme accionar de los compañeros lo impidió", concluye.