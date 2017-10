Carrió: "De Vido era el gran coimero"

La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que el ex ministro de Planificación Federal de la gestión kirchnerista, Julio De Vido, era "el gran coimero" y remarcó que, con el avance de las investigaciones judiciales y la detención del ex funcionario, "Argentina se va limpiando".



Carrió hizo declaraciones al canal de cable TN, en las que aseguró que, tras la detención de De Vido, que se concretó cuando se entregó en los tribunales de Comodoro Py luego de que la Cámara de Diputados le quitara sus fueros, "empresarios y sindicalistas están asustados porque fue con todos" el entramado de corrupción.



"De Vido es el gran coimero", definió la diputada reelecta y líder de la Coalición Cívica, según quien el ex secretario Legal y Técnico de la gestión del Frente para la Victoria, Carlos Zannini, era "el arquitecto jurídico" de lo que definió como "la matriz de saqueo" y De Vido era "el operador".