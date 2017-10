"Mándenle champange a la doctora Carrió", sostuvo De Vido ante una pregunta cuando ingresaba al edificio de Comodoro Py.



Y al enterarse de la "dedicatoria", Carrió le respondió enseguida por medio de su cuenta en Twitter: "Que no me manden, porque no tomo alcohol".



"Estoy muy emocionada", había indicado la diputada de Cambiemos momentos después de concretarse el desafuero del ex funcionario kirchnerista.