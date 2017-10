Gestionan la construcción de cuatro canchas de hockey

Capibá, Tilcara, Rowing y la Asociación Paranaense de Hockey proyectan la construcción de sus canchas de césped sintético para la práctica de hockey. El vicegobernador Adán Humberto Bahl reunió a representantes de dichos clubes junto al secretario de Deportes, José Gómez y a la directora de Vialidad, Alicia Benítez, quienes afirmaron su compromiso de acompañar el desarrollo de las instituciones deportivas.





"Convocamos a los clubes para trabajar de manera conjunta. Junto con la Secretaría de Deportes y la Dirección de Vialidad, aportaremos asesoramiento y guía para que cada uno, desde su lugar, aporte lo necesario para que estos proyectos se concreten", expresó el vicegobernador Bahl.





Y agregó: "Es fundamental promover y acompañar el crecimiento de los clubes, no sólo porque brindan un espacio para la práctica deportiva sino porque se constituyen como lugares de encuentro social, de recreación y fundamentalmente de educación".



Tres clubes, un mismo objetivo



Emiliano Solari, secretario del Club Tilcara, explicó que: "Los clubes estamos adheridos a un plan nacional de la Confederación Argentina de Hockey, impulsado por la Asociación Paranaense y la Federación Entrerriana. En el marco de este plan, venimos pagando la carpeta y la alfombra. Pero para poder instalarla, tenemos que realizar algunos trabajos importantes en la sub base. En este sentido, valoramos la convocatoria del vicegobernador, quien nos condujo hacia las áreas de gobierno pertinentes para gestionar los trabajos necesarios", explicó el dirigente y agregó: "es un empuje bárbaro y nos sitúa un poco más cerca del sueño de tener nuestra cancha".



El presidente del club Capibá, Adrián Saibene sostuvo que para la institución "es realmente un sueño; somos un club muy chico, en el cual hace un tiempo que venimos trabajando en la compra de la carpeta con un trabajo mancomunado de la gente de hockey y haciendo un esfuerzo muy importante. Es una necesidad para todas las categorías de nuestra institución".



Germán Coronel, representante del Paraná Rowing, destacó la posibilidad de dialogar con las diferentes áreas de gobierno y expresó: "Se está desarrollando un proyecto muy importante que involucra a varias entidades de hockey. A pesar de que nuestro club tiene una cancha de última generación, tenemos proyectado desarrollar otra en el mismo predio La Tortuguita, donde compartiremos el uso con la escuela Zácaro".



Por último, Mario Domínguez, presidente de la Asociación Paranaense de Hockey, dijo: "Hemos encontrado en el vicegobernador Bahl un apoyo permanente y estamos trabajando no sólo para el hockey sino para el deporte de la ciudad, que promueve valores como como el trabajo en equipo, la amistad, la solidaridad, el compañerismo, la vida sana. Nos genera mucho entusiasmo porque son obras de infraestructura grandes pero avanzamos a paso firme".