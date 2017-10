El desafuero de Julio De Vido: Cómo votaron los diputados

Qué hicieron los diputados por Entre Ríos

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles con 176 votos y una abstención el desafuero solicitado por dos jueces al diputado kirchnerista Julio De Vido, en una sesión especial que no contó con la asistencia de los legisladores del Frente para la Victoria y del Movimiento Evita, con lo cual el ex ministro de Planificación perdió la inmunidad que impedía su detención.De esta manera, por primera vez desde la restauración democrática en 1983 se aprueba la quita de fueros a un legislador por corrupción, por su desempeño a lo largo de doce años como uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.La Cámara de Diputados adoptó esa decisión por 176 votos, con lo cual superó por cuatro votos los 172 sufragios exigidos si hubiesen estado los 257 miembros del cuerpo, en una sesión especial que tuvo como dato distintivo la decisión de kirchnerismo de ausentarse y no dar pelea para defender a su ex ministro.Solo hubo una abstención, que correspondió al legislador de Forja Juan Manuel Pereyra, un aliado del kirchnerismo, en tanto que otros diputados del FPV votaron a favor, como la rionegrina María Emilia Soria, la formoseña Inés Lotto, la chubutense Ana María Llanos, y la tucumana Miriam Gallardo.Frente a una derrota segura, el kirchenrismo tuvo que elegir: defender a Julio De Vido en el recinto o dejar las bancas vacías para evitar la postal de la ruptura del bloque. Eligió la segunda opción, pero logró el objetivo sólo a medias. Seis de los 71 diputados del Frente para la Victoria (FPV) desoyeron la estrategia y votaron a favor del desafuero.Esos seis diputados pertenecen a provincias donde el PJ ganó el domingo: María Emilia Soria y Luis Bardeggia (Río Negro), Daniela Castro y Ramón Tovares (San Juan), Ana María Llanos (Chubut) y Miriam Gallardo (Tucumán). La única abstención corresponde a Juan Manuel Pereyra (Forja-Córdoba), un ex aliado del kirchnerismo, hoy cercano al gobernador Juan Schiaretti (Córdoba).De los 176que se logró en la Cámara Baja, 4 fueron de los diputados entrerrianos(UCR - Cambiemos);(Unión por Entre Ríos);(UCR - Cambiemos) y(Unión PRO - Cambiemos).Mientras que decidieron estarlos legisladores del Frente para la Victoria: