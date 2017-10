Hospital de Gualeguaychú: "Vamos a pagar lo que corresponde", dijo Bordet

Se continuará la obra

"A la gestión la tomo con mucha responsabilidad y seriedad. Son dineros públicos que no me pertenecen, le pertenecen a todos los contribuyentes entrerrianos. Mi función es cuidar, proteger y velar por los intereses de la provincia", enfatizó el gobernador Gustavo Bordet al anunciar que el gobierno recibió la obra del nuevo hospital y se encargará de licitar la parte faltante.El anuncio fue formulado por el mandatario en la sureña localidad de Enrique Carbó, departamento Gualeguaychú, donde asistió a la apertura de sobres para el nuevo edificio de la escuela secundaria. Tres empresas presentaron las ofertas para la construcción del edificio escolar que demandará una inversión con fondos provinciales que supera los 34 millones de pesos.El gobernador confirmó que se continuará la obra del Hospital Bicentenario y aseguró: "Hemos recepcionado la obra. Estamos haciendo el inventario en este momento y procediendo a hacer un llamado a licitación por lo que falta. Entendemos que estaríamos en condiciones de estar con los pliegos a la venta los primeros días de diciembre, y antes de fin de año, la intención nuestra es adjudicar la obra"."Quiero hacer un compromiso con todos los vecinos de Gualeguaychú y de toda la zona de influencia de este hospital regional de que personalmente monitorearé el avance de este proceso para que el hospital se termine. Es un desafío personal que he asumido. Esta obra tiene que ser terminada y de la mejor manera. Pagando lo que realmente corresponde", remarcó Bordet.En ese marco, y en referencia al reclamo de la empresa a cargo la obra, consideró que "aquí hubo acciones que fueron más que evidentes en tiempos electorales donde en ocasiones se presiona para que se firmen determinados convenios o acuerdos con los cuales no estábamos de acuerdo"."A veces se piensa que se pueden torcer voluntades hay un momento político que amerita. A la gestión yo la tomo con mucha responsabilidad y seriedad. Son dineros públicos que no me pertenecen a mí, le pertenecen a todos los contribuyentes entrerrianos. Mi función es cuidar, proteger y velar por los intereses de la provincia", enfatizó."En ese sentido, se estará haciendo lo mejor. Tal vez, la otra vía era más rápida, pero entiendo que hay que hacer las cosas bien para que queden para toda comunidad y que sean obras que realmente sirvan. Les doy la tranquilidad a todos los vecinos de la ciudad de Gualeguaychú que estaré personalmente siguiendo este tema", insistió.Bordet encabezó el acto apertura de sobres para la construcción del nuevo edificio de la escuela Secundaria Nº 4 Genoveva Gómez. Tres empresas presentaron las ofertas para la construcción del edificio escolar que demandará una inversión provincial que supera los 34,4 millones de pesos."Esta apertura de sobres marcará el inicio de una obra que era muy demandada por toda la comunidad de Carbó, que es el nuevo edificio para la escuela secundaria", expresó Bordet en el acto.Luego sostuvo que "los edificios escolares que se construyen son importantes pero más son los asistentes, la comunidad educativa, los docentes y alumnos que tienen la posibilidad de crear un ambiente que permita desarrollar los contenidos curriculares. Como docente también es un gusto poder compartir con todos los alumnos y docentes esta jornada de hoy".Dijo que el motivo de la visita a Carbó no sólo tiene que ver con la escuela sino también "con todo lo que nos falta y lo que hay que trabajar para adelante. Por eso vamos a tener una agenda de trabajo con la intendenta, los funcionarios y los legisladores presentes para atender las cuestiones que necesita la localidad".Por otra parte, se refirió al acceso a la localidad que es una demanda de la comunidad. Se trata de 2.500 metros que la provincia está gestionando el financiamiento para concretarlo. "Es necesario hacerlo, buscaremos las fuentes de financiamiento pero yo tomo el compromiso para que podamos avanzar en el acceso", afirmó Bordet.En la oportunidad también se entregaron aportes a la Municipalidad de Enrique Carbó, destinado a la compra de materiales para la construcción del cementerio parque; y a la junta de gobierno Faustino Parera para las refacciones en la escuela Nº 23 Dolores Costa de Urquiza. Además, el mandatario recorrió la obra del centro de salud, con internación, que se lleva adelante entre el municipio y la provincia y que presenta un avance del 50 por ciento.Por su parte, la intendenta de Carbó, Mirta Bondioni, dijo que la llegada del gobernador y la construcción del edificio "para mí es una alegría tremenda" y acotó: "Para nosotros y para toda la comunidad es muy importante porque en torno a la escuela funciona todo, no sólo las clases sino también actividades de la comunidad".También agradeció por los aportes entregados en la ocasión. "Siempre hemos tenido el apoyo permanente del gobernador Bordet y de su gabinete", dijo la intendenta de la localidad de 1800 habitantes cuyas principales actividades son la avicultura y la ganadería."Es algo muy anhelado tener un edificio propio. Ahora venimos funcionando con la escuela primaria, que siempre trae inconvenientes, y tener nuestro edificio es otra historia, es emocionante. Y también nos permite ampliar a otras actividades como talleres y demás", dijo Laura Capurro, directora del establecimiento secundaria que tiene una matrícula de 95 alumnos tanto de Carbó como de zonas rurales de la región.Estuvieron presentes también el diputado provincial Juan José Bahillo; el senador Nicolás Mattiauda; la diputada Leticia Angerosa; el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; el secretario de Energía, Raúl Arroyo; el secretario de Gobierno, Germán Grané; el vice presidente de Vialidad Provincial, Alberto Kemerer; representantes de la Escribanía Mayor de Gobierno; funcionario provinciales y municipales; intendentes y presidentes de juntas de gobierno de otras localidades del departamento Gualeguaychú.El presupuesto oficial de la obra para la escuela secundaria es de 34.416.502 pesos y el plazo de ejecución es de 540 días corridos.El terreno donde se realizará la obra cuenta con un total de 7.148 metros cuadrados. Se construirán seis aulas, un laboratorio, una sala de Informática, un taller de Tecnología, grupos sanitarios, office, Centro de Recursos Pedagógicos, sala de profesores, área de Gobierno, SUM, depósito, y patios.La obra se desarrollará en una sola planta, con estructura de hormigón armado, muros exteriores e interiores de ladrillo, cielorrasos con placas de yeso, pisos de granito, y grupos sanitarios con revestimiento de cerámicos esmaltados. Carpintería de aluminio y amoblamiento de fibrofácil melanímico. También se realizarán instalaciones de agua, cloacas, electricidad y servicio contra incendios.