Tras el desafuero, se entregó Julio De Vido

Diputados aprobaron el desafuero de Julio De Vido

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el desafuero de Julio De Vido , y el ex ministro de Planificación quedó detenido. Tras varios minutos de incertidumbre y operativos en varios inmuebles, el ex funcionario se entregó y ya se encuentra en los tribunales de Comodoro Py.Apenas unos minutos después de terminada la sesión, efectivos de la Gendarmería Nacional dispusieron un operativo para la detención del ex ministro en su domicilio del barrio porteño de Palermo. También hubo agentes en Zárate y en un tercer inmueble. Sin embargo, cerca de las 15 De Vido se presentó espontáneamente en Comodoro Py.Al mismo tiempo, un fuerte operativo de seguridad fue montado esta tarde en Comodoro Py, ante el inminente arribo del ex ministro de Planificación Julio de Vido, quien llegó cerca de las 15.De Vido, tal como lo comunicó el juez Luis Rodríguez, será trasladado a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, cita en Comodoro Py.Pasadas las 14.15, finalmente la votación dio como resultado el desafuero, tal como lo habían solicitado los jueces federales Claudio Bonadio y Luis Rodríguez, que investigan al ex ministro del kirchnerismo por fraudes millonarios al Estado. Fueron 176 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención, del diputado Juan Manuel Pereyra (Concertación Forja).